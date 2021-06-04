Реальные зарплаты россиян в первом квартале выросли на 1,6%

Москва, 4 июня. Рост реального размера заработной платы в РФ с поправкой на инфляцию по итогам первого квартала 2021 года составил 1,6% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Ведомство также обнародовало отдельную статистику за март. В первом месяце весны зарплаты россиян в реальном выражении увеличились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В феврале рост составил 2%, а в январе — 0,1%, свидетельствуют материалы статистической службы, передает «Интерфакс».

Согласно опубликованным сведениям, динамика роста реальных зарплат в России немного замедлилась. В четвертом квартале 2020 года доходы граждан увеличились на 2,2% в годовом выражении, в третьем — на 1,8%, во втором — снизились на 0,1%, а в первом рост составил 6,2%. В целом за прошлый год зарплаты в реальном выражении увеличились на 2,5% годовых.

Российские аналитики ранее провели исследование и выяснили, за какую зарплату жители страны готовы отказаться от отпусков. Оказалось, что москвичи готовы отказаться от отдыха за меньшие деньги, чем петербуржцы.