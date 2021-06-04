Хорохордин назвал два главных направления развития Республики Алтай

Горно-Алтайск, 4 июня. Основными направлениями развития Республики Алтай являются туризм и экология, заявил глава региона Олег Хорохордин.

Экологический, гастрономический и сельский туризм очень важны для будущего республики. Именно услуги в этой сфере могут предложить путешественникам на Алтае. Не менее важна тема экологии, поскольку регион претендует на звание экологической столицы России. На Алтае развивается зеленая экономика, солнечная энергетика и экотранспорт, рассказал Хорохордин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Как раз на форуме во время пленарного заседания президент РФ Владимир Путин уделил климату и экологии большое внимание. Нас порадовало, что эти две темы широко осветили на ПМЭФ-2021», — подчеркнул Хорохордин.

Основная задача в развитии Алтая заключается в повышении качества жизни и одновременно с минимальным влиянием на окружающую среду. Также важно найти баланс между основными факторами развития, в частности экономикой, обществом и природой. Над этим сейчас и работают в регионе, подытожил глава республики.

До этого сообщалось, что Владимир Путин в своей речи на пленарном заседании в рамках ПМЭФ затронул актуальные темы мировой повестки. Отдельный блок вопросов был посвящен экологии.