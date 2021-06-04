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новостей
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
Все новости

МВД Латвии возглавила открытая сторонница ЛГБТ

Политика
МВД Латвии возглавила открытая сторонница ЛГБТ
Prt Scr youtube.com  /  multinews lv

Рига, 4 июня. Депутат латвийского парламента, открытая сторонница ЛГБТ Мария Голубева стала главой министерства внутренних дел страны.

За кандидатуру Голубевой проголосовали 54 депутата латвийского парламента. Против — 35. Местное интернет-издание Delfi сообщает, что некоторых законодателей беспокоило больше то, что девушка не имела опыта работы в силовых структурах, а не ее сексуальная ориентация.

С назначением на новую должность депутата поздравил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter, который также является представителем сексуальных меньшинств.

«Нашей стране еще предстоит многое сделать для достижения равных прав. Но сейчас в нашем правительства два министра, которые открыто представляют ЛГБТК», — написал Ринкевич.

Голубева рассказала, что, занимая пост главы МВД, она планирует усилить латвийскую полицию, а также сосредоточиться на решении проблемы насилия в семье.

Ранее сообщалось, что американская Евангелическо-лютеранская церковь избрала Меган Рорер главой синода. Это стало первым случаем в истории, когда епископом стал трансгендер.

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Все новости / Политика / МВД Латвии возглавила открытая сторонница ЛГБТ
Латвия мвд лгбт Голубева
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