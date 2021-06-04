МВД Латвии возглавила открытая сторонница ЛГБТ

Рига, 4 июня. Депутат латвийского парламента, открытая сторонница ЛГБТ Мария Голубева стала главой министерства внутренних дел страны.

За кандидатуру Голубевой проголосовали 54 депутата латвийского парламента. Против — 35. Местное интернет-издание Delfi сообщает, что некоторых законодателей беспокоило больше то, что девушка не имела опыта работы в силовых структурах, а не ее сексуальная ориентация.

С назначением на новую должность депутата поздравил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter, который также является представителем сексуальных меньшинств.

«Нашей стране еще предстоит многое сделать для достижения равных прав. Но сейчас в нашем правительства два министра, которые открыто представляют ЛГБТК», — написал Ринкевич.

Голубева рассказала, что, занимая пост главы МВД, она планирует усилить латвийскую полицию, а также сосредоточиться на решении проблемы насилия в семье.

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