Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам

Уличные музыканты создают на улицах Петербурга особую атмосферу творчества и праздника. Казалось бы, это то, что нужно культурной столице России. Но только ли радость дарят несанкционированные концерты? Певица, заслуженная артистка России Марина Капуро на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала, как относится к молодым исполнителям, и дала совет уличным артистам.

«Мне кажется, когда громко, это тоже не очень хорошо. Я думаю, что громкость нужно уменьшить. Быть может, артисты и нужны, но не такие шумные. Не всем людям комфортно, когда высокая громкость. Кроме того, артисты не всегда культурно поют, не всегда профессионально. И потом репертуар очень важен», — говорит заслуженная артистка.

Global Look Press / Evguenii Matveev

Репертуару молодых исполнителей Марина Капуро уделила особое внимание. По ее словам, порой молодые исполнители загоняют себя в некие рамки, выбирая только какие-то отдельные и узкие направления. Она считает, что молодым исполнителям стоит обращать внимания на своих более старших коллег, перенимать их опыт, открывать что-то новое и двигаться вперед.

«Мы же любим Баха с детства, он немецкий композитор. Не нужно зацикливаться только на местечковом, не нужно зацикливаться на чем-то одном, к примеру, только рок, нет. Музыкальный язык шире гораздо. Нужно слушать музыку вообще всей земли. Тогда будет интересный репертуар», — заметила Капуро.

Вкусы на музыку с каждым годом меняются, на передовую отечественной эстрады выходят все новые и новые молодые исполнители. Но что же думают о творчестве новых звезд маститые артисты? Ранее певица, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова высказалась о творчестве певицы Юлии Зиверт — Zivert.