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новостей
08:00
Происшествия
Двух котов в закрытых ящиках выбросили из окна девятиэтажки в Новосибирске
08:00
Общество
Дерматолог раскрыла секрет идеального загара без вреда для здоровья
08:00
Политика
Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
07:56
Политика
Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара
07:51
Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
07:42
Политика
Ким Чен Ын впервые выступил на публике за последний месяц
07:36
Шоу-бизнес
Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин
07:34
Политика
Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины
07:29
Технологии
Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии
07:23
Происшествия
Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске
07:20
Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
07:07
Политика
Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум
07:03
Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
07:03
Политика
Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США
07:03
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Москвичам пообещали летние дожди на несколько дней с 6 мая
07:01
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Moody’s предупредило о риске ограничения доступа России к Visa и MasterCard
07:00
Видео
Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
06:41
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Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам

Видео
Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
instagram.com  /  @marinakapuro

Уличные музыканты создают на улицах Петербурга особую атмосферу творчества и праздника. Казалось бы, это то, что нужно культурной столице России. Но только ли радость дарят несанкционированные концерты? Певица, заслуженная артистка России Марина Капуро на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала, как относится к молодым исполнителям, и дала совет уличным артистам.

«Мне кажется, когда громко, это тоже не очень хорошо. Я думаю, что громкость нужно уменьшить. Быть может, артисты и нужны, но не такие шумные. Не всем людям комфортно, когда высокая громкость. Кроме того, артисты не всегда культурно поют, не всегда профессионально. И потом репертуар очень важен», — говорит заслуженная артистка.

Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
Global Look Press  / Evguenii Matveev

Репертуару молодых исполнителей Марина Капуро уделила особое внимание. По ее словам, порой молодые исполнители загоняют себя в некие рамки, выбирая только какие-то отдельные и узкие направления. Она считает, что молодым исполнителям стоит обращать внимания на своих более старших коллег, перенимать их опыт, открывать что-то новое и двигаться вперед.

«Мы же любим Баха с детства, он немецкий композитор. Не нужно зацикливаться только на местечковом, не нужно зацикливаться на чем-то одном, к примеру, только рок, нет. Музыкальный язык шире гораздо. Нужно слушать музыку вообще всей земли. Тогда будет интересный репертуар», — заметила Капуро.

Вкусы на музыку с каждым годом меняются, на передовую отечественной эстрады выходят все новые и новые молодые исполнители. Но что же думают о творчестве новых звезд маститые артисты? Ранее певица, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова высказалась о творчестве певицы Юлии Зиверт  — Zivert.

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Все новости / Видео / Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
шоу-бизнес уличные музыканты капуро
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