Блогер Даня Милохин появился на премии «Муз-ТВ» в половине платья принцессы

Москва, 4 июня. Эксцентричный блогер Даня Милохин появился в необычном наряде на ковровой дорожке премии «Муз-ТВ». Для выхода в свет он надел половинчатый наряд.

Образ звезды TikTok вызвал бурную реакцию в Сети. На ковровой дорожке артист появился в костюме-гибриде — одна половина символизирует женское, а другая — мужское. Левая часть наряда представляет собой игривое короткое платье розового цвета, а с другая — мужской костюм. Образ Милохин дополнил яркими розовыми волосами и украшениями из страз. Фотографии образа появились в соцсетях звезды.

Поклонники артиста отметили, что таким образом он решил раскрыть две свои сущности, и назвали его платье «нарядом принцессы». Фолловеры считают, что своим появлением Милохин затмил всех звезд, которые появятся на мероприятии.

«Даня, тебе идет наряд принцессы. Красиво раскрыл себя — девочка-мальчик, то есть не пойми кто»; «Будь моей принцессой. Милохин по-любому затмит всех вокруг»; «Я аплодирую тебе за смелость выйти на премию в таком наряде! И даже не принцесса, а королева!» — отметили ярые поклонники 19-летнего исполнителя.

Но у блогера нашлись и критики. Более взрослая аудитория Instagram считает, что он начинает перебарщивать с желанием эпатировать публику. Они призвали Милохина одуматься.

Кроме необычных нарядов Милохин известен и своими громкими высказываниями. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) блогер заявил, что артисты не нуждаются в мозге, поскольку творчество больше связано с чувствами.

За подобные высказывания против юного артиста зачастую выступают видные политические и общественные деятели. Так депутат Госдумы Виталий Милонов назвал его социально безответственным артистом и призвал повысить для него налоги, сообщает «Вечерняя Москва».