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04 июня 21:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
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Блогер Даня Милохин появился на премии «Муз-ТВ» в половине платья принцессы

Шоу-бизнес
Блогер Даня Милохин появился на премии «Муз-ТВ» в половине платья принцессы
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 4 июня. Эксцентричный блогер Даня Милохин появился в необычном наряде на ковровой дорожке премии «Муз-ТВ». Для выхода в свет он надел половинчатый наряд.

Образ звезды TikTok вызвал бурную реакцию в Сети. На ковровой дорожке артист появился в костюме-гибриде — одна половина символизирует женское, а другая — мужское. Левая часть наряда представляет собой игривое короткое платье розового цвета, а с другая — мужской костюм. Образ Милохин дополнил яркими розовыми волосами и украшениями из страз. Фотографии образа появились в соцсетях звезды.

Поклонники артиста отметили, что таким образом он решил раскрыть две свои сущности, и назвали его платье «нарядом принцессы». Фолловеры считают, что своим появлением Милохин затмил всех звезд, которые появятся на мероприятии.

«Даня, тебе идет наряд принцессы. Красиво раскрыл себя — девочка-мальчик, то есть не пойми кто»;

«Будь моей принцессой. Милохин по-любому затмит всех вокруг»;

«Я аплодирую тебе за смелость выйти на премию в таком наряде! И даже не принцесса, а королева!» — отметили ярые поклонники 19-летнего исполнителя.

Но у блогера нашлись и критики. Более взрослая аудитория Instagram считает, что он начинает перебарщивать с желанием эпатировать публику. Они призвали Милохина одуматься.

Кроме необычных нарядов Милохин известен и своими громкими высказываниями. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) блогер заявил, что артисты не нуждаются в мозге, поскольку творчество больше связано с чувствами.

За подобные высказывания против юного артиста зачастую выступают видные политические и общественные деятели. Так депутат Госдумы Виталий Милонов назвал его социально безответственным артистом и призвал повысить для него налоги, сообщает «Вечерняя Москва».

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Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Даня Милохин появился на премии «Муз-ТВ» в половине платья принцессы
премия МУЗ-ТВ Милохин
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