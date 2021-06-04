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21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
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Минобороны Франции приостанавливает военную операцию на территории Мали

Африка
Минобороны Франции приостанавливает военную операцию на территории Мали
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 4 июня. Министерство обороны Франции объявило о приостановке военной операции в Мали в связи с политическими процессами, происходящими в государстве. Сообщается, что решение может быть пересмотрено в ближайшие дни.

«ЭКОВАС и Африканский союз установили требования и красные линии для уточнения рамок политического перехода в Мали. Власти республики должны быстро на них отреагировать. До получения гарантий Франция решила временно приостановить совместные военные операции с малийскими силами, а также национальные консультативные миссии», — заявили в Париже.

Обстановка в западноафриканской стране осложнилась 25 мая, когда вице-президент переходного периода Ассими Гойта отправил под арест временного главу Мали Ба Н’Дау и премьер-министра Моктара Уана под предлогом нарушения хартии переходного периода.

На следующий день в присутствии представителя Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) задержанные подали в отставку, после чего их отпустили. 30 мая Конституционный суд Мали назначил Ассими Гойта новым временным президентом.

Как и после предыдущего переворота, произошедшего в августе 2020 года, на улицах Бамако состоялись массовые митинги против присутствия Франции. Собравшиеся шли под российскими флагами и призывали власти обратиться к Москве за помощью в борьбе с терроризмом.

Вооруженные силы Пятой республики находятся в Мали в рамках операции «Бархан», которая длится с 2014 года. Она охватывает территорию Буркина-Фасо, Чада, Мавритании и Нигера. Всего на западе Африки присутствует более 5100 французских военнослужащих.

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Все новости / Африка / Минобороны Франции приостанавливает военную операцию на территории Мали
франция мали
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