Минобороны Франции приостанавливает военную операцию на территории Мали

Бамако, 4 июня. Министерство обороны Франции объявило о приостановке военной операции в Мали в связи с политическими процессами, происходящими в государстве. Сообщается, что решение может быть пересмотрено в ближайшие дни.

«ЭКОВАС и Африканский союз установили требования и красные линии для уточнения рамок политического перехода в Мали. Власти республики должны быстро на них отреагировать. До получения гарантий Франция решила временно приостановить совместные военные операции с малийскими силами, а также национальные консультативные миссии», — заявили в Париже.

Обстановка в западноафриканской стране осложнилась 25 мая, когда вице-президент переходного периода Ассими Гойта отправил под арест временного главу Мали Ба Н’Дау и премьер-министра Моктара Уана под предлогом нарушения хартии переходного периода.

На следующий день в присутствии представителя Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) задержанные подали в отставку, после чего их отпустили. 30 мая Конституционный суд Мали назначил Ассими Гойта новым временным президентом.

Как и после предыдущего переворота, произошедшего в августе 2020 года, на улицах Бамако состоялись массовые митинги против присутствия Франции. Собравшиеся шли под российскими флагами и призывали власти обратиться к Москве за помощью в борьбе с терроризмом.

Вооруженные силы Пятой республики находятся в Мали в рамках операции «Бархан», которая длится с 2014 года. Она охватывает территорию Буркина-Фасо, Чада, Мавритании и Нигера. Всего на западе Африки присутствует более 5100 французских военнослужащих.