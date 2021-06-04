Секретарь СНБО Украины назвал «виновных» в присоединении Крыма к России

Киев, 4 июня. Германия и Франция должны нести ответственность за присоединение Крыма к России. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Данилов добавил, что именно Берлин и Париж отказали Украине и Грузии в 2008 году в ПДЧ (план действий по членству в НАТО). Об этом он сказал на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

«Есть ситуация с присоединением Крыма. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», — отметил Данилов.

По его словам, если одна страна «нарушает границы другой», то в этой ситуации нельзя быть просто «обеспокоенным».

Ранее стало известно, что Украина введет санкции, если авиакомпания «Белавиа» будет совершать рейсы в Крым. Так сообщили представители украинского МИД.