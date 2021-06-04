Мордашов назвал странными дискуссии о жадности бизнеса

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов назвал странными дискуссии о жадности предпринимателей. Он отметил, что желание большего — двигатель прогресса.

По словам Мордашова, трудно представить бизнесмена, который не хочет больше. Совладелец «Северстали» убежден, что хотеть большего это хорошо, если это происходит в рамках законов.

«Я вообще осмелюсь утверждать, что все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, если мы понимаем под этим словом желание иметь больше», — заявил Мордашов в ходе делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы на 100 млрд рублей, которые следует вернуть в бюджет. Затем он уточнил, что задача правительства состоит не в том, чтобы изъять эти деньги, а чтобы уложиться в параметры государственных проектов, подорожавших из-за роста цен на металлопродукцию.

Как отмечал глава ВТБ Андрей Костин, во взаимоотношениях общества и бизнеса важно поддерживать баланс. Говоря о жадности предпринимателей, банкир напомнил о словах Карла Маркса.