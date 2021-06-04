Подмосковный молодежный центр «Авангард» провел день открытых дверей

Москва, 4 июня. Учебно-методический молодежный центр «Авангард» провел 4 июня день открытых дверей с различными тематическими площадками, фаертагом и соревнованиями.

Так, школьники из Москвы и Московской области приняли участие в военно-тактическая игре «День курсанта». Они преодолевали полосу препятствий, сдавали нормативы по РХБЗ, огневой и тактической подготовке.

Также на центральной площади комплекса прошло торжественное приведение к присяге новобранцев, членов сборных команд России по олимпийским видам спорта.

«Мы отойдем от традиционных костров, а сделаем упор на физическую, медицинскую, строевую и тактическую подготовку. Также курсанты здесь познакомятся с олимпийскими чемпионами, известными личностями, получат новые знания о вооруженных силах, научатся брать ответственность за себя и товарищей», — прокомментировала работу центра его директор Дарья Борисова.

Ранее также прошло открытие пятой смены для школьников в подмосковном «Лагере настоящих героев». За время каникул здесь смогут отдохнуть более двух тысяч детей.