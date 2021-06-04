Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования

Бейрут, 4 июня. Специальный трибунал по Ливану отменил заседание суда над членом «Хезболлы» Салима Айаша, причастного к убийству премьер-министра страны Рафика Харири в 2005 году. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Предполагает, что член «Хезболлы» причастен к покушению на бывшего заместителя премьер-министра Элиаса Эль Мурра. Причиной переноса слушаний по новому делу против Айаша стали серьезные финансовые трудности, из-за которых организация и вовсе может закрыться уже в июле текущего года, если проблема не будет решена.

«Несмотря на значительное сокращение персонала, без дополнительного финансирования трибунал будет вынужден закрыть свои двери в ближайшие месяцы», — подтвердил президент Международного центра правосудия переходного периода Дэвид Толберт.

Он добавил, что из-за нехватки средств «важные дела остаются незавершенными в ущерб жертвам, борьбе с безнаказанностью и верховенству закона».

The Special Tribunal for Lebanon, which tries suspects over the 2005 Beirut bombing that killed former premier Rafic Hariri and 21 others, risks closure over severe funding shortfalls https://t.co/1tVLuSopkB — The New Arab (@The_NewArab) June 2, 2021

Трибунал в Ливане на 51% финансируется за счет взносов ООН, остальные расходы покрывает правительство страны.

В марте Организация Объединенных Наций выделила на деятельность суда 15,5 млн долларов, однако этого оказалось недостаточно для продолжения его работы.

В ходе отмененного заседания планировалось рассмотрение дела Салима Айаша, высокопоставленного представителя проиранской организации «Хезболла». Его наряду с тремя членами группировки подозревают в убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири 14 февраля 2005 года. Рядом с кортежем, с которым ехал политик, взорвался заминированный автомобиль. В результате политик и еще 21 человек погибли. Событие вызвало широкий резонанс.

Изначально ливанское население обвинило в теракте сирийское руководство, что в итоге вылилось в массовые беспорядки и погромы. Под давлением общественности Сирия вывела из Ливана войска, находившиеся там более 30 лет. Однако Гаагский трибунал в ходе рассмотрения дела возложил ответственность за покушение на «Хезболлу». При этом группировка отказалась выдать подозреваемых, вследствие чего заседание в августе 2020 года прошло заочно. Салима Айаша признали виновным, остальных членов «Хезболлы» оправдали за отсутствием улик.