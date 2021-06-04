Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:26
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
21:00
Общество
Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19
20:59
Весь мир
Сирийские спецслужбы обнаружили новый схрон с оружием боевиков в Хомсе
Все новости
04 июня 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:26
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
21:00
Общество
Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19
20:59
Весь мир
Сирийские спецслужбы обнаружили новый схрон с оружием боевиков в Хомсе
Все новости

Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования

  /   Обновлено: 04 июня 2021 21:12
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
wikipedia.org  /  Vincent van Zeijst / CC BY-SA 3.0

Бейрут, 4 июня. Специальный трибунал по Ливану отменил заседание суда над членом «Хезболлы» Салима Айаша, причастного к убийству премьер-министра страны Рафика Харири в 2005 году. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Предполагает, что член «Хезболлы» причастен к покушению на бывшего заместителя премьер-министра Элиаса Эль Мурра. Причиной переноса слушаний по новому делу против Айаша стали серьезные финансовые трудности, из-за которых организация и вовсе может закрыться уже в июле текущего года, если проблема не будет решена.

«Несмотря на значительное сокращение персонала, без дополнительного финансирования трибунал будет вынужден закрыть свои двери в ближайшие месяцы», — подтвердил президент Международного центра правосудия переходного периода Дэвид Толберт.

Он добавил, что из-за нехватки средств «важные дела остаются незавершенными в ущерб жертвам, борьбе с безнаказанностью и верховенству закона».

Трибунал в Ливане на 51% финансируется за счет взносов ООН, остальные расходы покрывает правительство страны.

В марте Организация Объединенных Наций выделила на деятельность суда 15,5 млн долларов, однако этого оказалось недостаточно для продолжения его работы.

В ходе отмененного заседания планировалось рассмотрение дела Салима Айаша, высокопоставленного представителя проиранской организации «Хезболла». Его наряду с тремя членами группировки подозревают в убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири 14 февраля 2005 года. Рядом с кортежем, с которым ехал политик, взорвался заминированный автомобиль. В результате политик и еще 21 человек погибли. Событие вызвало широкий резонанс.

Изначально ливанское население обвинило в теракте сирийское руководство, что в итоге вылилось в массовые беспорядки и погромы. Под давлением общественности Сирия вывела из Ливана войска, находившиеся там более 30 лет. Однако Гаагский трибунал в ходе рассмотрения дела возложил ответственность за покушение на «Хезболлу». При этом группировка отказалась выдать подозреваемых, вследствие чего заседание в августе 2020 года прошло заочно. Салима Айаша признали виновным, остальных членов «Хезболлы» оправдали за отсутствием улик.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
ливан
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 69628 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 58875 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54004 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 48750 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 42758 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru