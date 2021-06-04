Рогозин и глава NASA обсудили вопрос продления работы МКС до 2030 года

Москва, 4 июня. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин положительно оценил предложение главы NASA Билла Нельсона продлить эксплуатацию МКС до 2030 года.

Ранее Россия планировала покинуть проект МКС к 2025 году, чтобы сосредоточиться на строительстве собственной орбитальной станции. Однако во время переговоров Рогозина и Нельсона 4 июня был поднят вопрос о продлении двустороннего взаимодействия в космосе.

Глава госкорпорации «Роскосмос» отметил соблюдение обязательств по подержанию эксплуатации МКС в полном объеме со стороны России. Также во время диалога с Нельсоном Рогозин рассказал ему о предстоящих планах по развитию российского сегмента станции.

Ранее сообщалось, что глава NASA принял приглашение гендиректора Роскосмоса посетить Россию. Такое предложение было озвучено Рогозиным в ходе первого диалога с Биллом Нельсоном с момента его вступления в новую должность.