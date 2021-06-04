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21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
Все новости

Рогозин и глава NASA обсудили вопрос продления работы МКС до 2030 года

  /   Обновлено: 04 июня 2021 20:48
Технологии
Рогозин и глава NASA обсудили вопрос продления работы МКС до 2030 года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 июня. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин положительно оценил предложение главы NASA Билла Нельсона продлить эксплуатацию МКС до 2030 года.

Ранее Россия планировала покинуть проект МКС к 2025 году, чтобы сосредоточиться на строительстве собственной орбитальной станции. Однако во время переговоров Рогозина и Нельсона 4 июня был поднят вопрос о продлении двустороннего взаимодействия в космосе.

Глава госкорпорации «Роскосмос» отметил соблюдение обязательств по подержанию эксплуатации МКС в полном объеме со стороны России. Также во время диалога с Нельсоном Рогозин рассказал ему о предстоящих планах по развитию российского сегмента станции.

Ранее сообщалось, что глава NASA принял приглашение гендиректора Роскосмоса посетить Россию. Такое предложение было озвучено Рогозиным в ходе первого диалога с Биллом Нельсоном с момента его вступления в новую должность.

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Все новости / Технологии / Рогозин и глава NASA обсудили вопрос продления работы МКС до 2030 года
роскосмос рогозин nasa билл нельсон
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