Тимати впервые вышел в свет с победительницей «Холостяка» Сафаровой

Москва, 4 июня. Рэпер Тимати впервые после «Холостяка» вышел в свет с победительницей проекта Екатериной Сафаровой, появившись с ней под руку на Премии Муз-ТВ.

До завершения популярного проекта Тимати и Сафаровой было запрещено появляться вместе или как-то комментировать свои отношения. Это было отмечено в их контракте с телеканалом ТНТ. Однако после выхода финальной серии в эфир, пара смогла публично выходить в свет.

Сафарова сняла ролик о поездке с Тимати на Премию Муз-ТВ и показала его подписчикам в Instagram. Для публичного появления звезды выбрали одинаковый, черный цвет в нарядах. Сафарова предпочла облачиться в платье с глубоким декольте, чем напомнила подписчикам бывшую девушку Тимати, модель Анастасию Решетову.

На премии звезды подошли поздороваться с ведущей шоу Анастасией Ивлеевой, после чего вместе попозировали для прессы. Победительница «Холостяка» в своем блоге ранее рассказала, каким для нее за время шоу раскрылся именитый музыкант. Она назвала его чувственным, харизматичным и брутальным, после чего поблагодарила за опыт.