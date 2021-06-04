Тимати впервые вышел в свет с победительницей «Холостяка» Сафаровой

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
Все новости
04 июня 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
Все новости

Тимати впервые вышел в свет с победительницей «Холостяка» Сафаровой

Шоу-бизнес
Тимати впервые вышел в свет с победительницей «Холостяка» Сафаровой
holostyak.tnt-online.ru  /  Официальный сайт телеканала ТНТ

Москва, 4 июня. Рэпер Тимати впервые после «Холостяка» вышел в свет с победительницей проекта Екатериной Сафаровой, появившись с ней под руку на Премии Муз-ТВ.

До завершения популярного проекта Тимати и Сафаровой было запрещено появляться вместе или как-то комментировать свои отношения. Это было отмечено в их контракте с телеканалом ТНТ. Однако после выхода финальной серии в эфир, пара смогла публично выходить в свет.

Сафарова сняла ролик о поездке с Тимати на Премию Муз-ТВ и показала его подписчикам в Instagram. Для публичного появления звезды выбрали одинаковый, черный цвет в нарядах. Сафарова предпочла облачиться в платье с глубоким декольте, чем напомнила подписчикам бывшую девушку Тимати, модель Анастасию Решетову.

На премии звезды подошли поздороваться с ведущей шоу Анастасией Ивлеевой, после чего вместе попозировали для прессы. Победительница «Холостяка» в своем блоге ранее рассказала, каким для нее за время шоу раскрылся именитый музыкант. Она назвала его чувственным, харизматичным и брутальным, после чего поблагодарила за опыт.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Тимати впервые вышел в свет с победительницей «Холостяка» Сафаровой
тимати холостяк Сафарова
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 69628 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 58875 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54004 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 48750 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 42758 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru