Количество смертей от коронавируса в России снизилось на 13% в апреле

Москва, 4 июня. Росстат опубликовал новые данные по количеству смертей от коронавируса в России. Согласно предоставленной информации, этот показатель уменьшился на 13%.

Число смертей в России, при которых коронавирусная инфекция становилась основной причиной летального исхода, снизилась на 13% в апреле по сравнению с мартом. Такие данные были опубликованы на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Уточняется, что в апреле от коронавируса умерло 13 378 человек. Еще в 2 195 случаях это заболевание является предположительной причиной летального исхода. Этот показатель также снизился на 7,9%.

Ранее россиянам рассказали, как отличить заражение коронавирусной инфекцией от обычной простуды. Одной из отличительных черт ОРВИ является чихание.