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новостей
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:26
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
21:00
Общество
Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19
20:59
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Сирийские спецслужбы обнаружили новый схрон с оружием боевиков в Хомсе
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Количество смертей от коронавируса в России снизилось на 13% в апреле

Общество
Количество смертей от коронавируса в России снизилось на 13% в апреле
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 4 июня. Росстат опубликовал новые данные по количеству смертей от коронавируса в России. Согласно предоставленной информации, этот показатель уменьшился на 13%.

Число смертей в России, при которых коронавирусная инфекция становилась основной причиной летального исхода, снизилась на 13% в апреле по сравнению с мартом. Такие данные были опубликованы на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Уточняется, что в апреле от коронавируса умерло 13 378 человек. Еще в 2 195 случаях это заболевание является предположительной причиной летального исхода. Этот показатель также снизился на 7,9%.

Ранее россиянам рассказали, как отличить заражение коронавирусной инфекцией от обычной простуды. Одной из отличительных черт ОРВИ является чихание.

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Все новости / Общество / Количество смертей от коронавируса в России снизилось на 13% в апреле
смертность статистика коронавирус
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