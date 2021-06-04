Акции Санкт-Петербургской биржи заинтересовали «Тинькофф»

Санкт-Петербург, 4 июня. «Тинькофф Банк» намеревается купить пакет акций Санкт-Петербургской биржи.

Санкт-Петербургская биржа является главной площадкой в России по купле-продаже бумаг зарубежных компаний. Стало известно о том, что «Тинькофф» приобретет порядка 7,5% бумаг компании. Об этом пишет РБК.

Ассоциация «НП РТС» намерена продать свой пакет «Тинькофф». «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» является самым крупным акционером биржи. Председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк отметил, что в дальнейшем банк хочет купить не более 10% акций.

Ранее «НП РТС» была главным владельцем площадки, но на данный момент доля компании достигает только 29,4% акций. Совкомбанк в течение апреля увеличил долю биржи в портфеле до 12,9% с 3,3%, Amereus Group приобрела 5,54% акций, ВТБ стал владельцем 5% организации.

«Тинькофф» запустил для всех мобильных операторов России функцию использования голосового помощника по имени Олег. Он знаменит тем, что может отвечать на звонки и мешать телефонным мошенникам.