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04 июня 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:26
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
21:00
Общество
Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19
20:59
Весь мир
Сирийские спецслужбы обнаружили новый схрон с оружием боевиков в Хомсе
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Акции Санкт-Петербургской биржи заинтересовали «Тинькофф»

Экономика
Акции Санкт-Петербургской биржи заинтересовали «Тинькофф»
vk.com  /  Тинькофф

Санкт-Петербург, 4 июня. «Тинькофф Банк» намеревается купить пакет акций Санкт-Петербургской биржи.

Санкт-Петербургская биржа является главной площадкой в России по купле-продаже бумаг зарубежных компаний. Стало известно о том, что «Тинькофф» приобретет порядка 7,5% бумаг компании. Об этом пишет РБК.

Ассоциация «НП РТС» намерена продать свой пакет «Тинькофф». «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» является самым крупным акционером биржи. Председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк отметил, что в дальнейшем банк хочет купить не более 10% акций.

Ранее «НП РТС» была главным владельцем площадки, но на данный момент доля компании достигает только 29,4% акций. Совкомбанк в течение апреля увеличил долю биржи в портфеле до 12,9% с 3,3%, Amereus Group приобрела 5,54% акций, ВТБ стал владельцем 5% организации.

«Тинькофф» запустил для всех мобильных операторов России функцию использования голосового помощника по имени Олег. Он знаменит тем, что может отвечать на звонки и мешать телефонным мошенникам.

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акции тинькофф Санкт-Петербургская биржа
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