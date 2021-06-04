Сергей Пенкин считает коронавирус расплатой человечества

Москва, 4 июня. Известный певец Сергей Пенкин высказал свое мнение о происхождении коронавируса, предположив, что он может быть для человечества расплатой.

Пенкин признался, что любит жить в городе, но пандемия коронавируса внесла в его жизни изменения. На время ограничений он решил перебраться в свой дом в Подмосковье. Певец уверен, что не впал в депрессию, так как много двигался, гулял по лесу и отдыхал на свежем воздухе.

В интервью изданию «Собеседник» Пенкин рассказал, что не отвергает версию «небесной кары» в виде коронавируса для человечества.

«Мне сложно сказать. Конечно, мы за что-то расплачиваемся. Земля круглая, все, что человек делает, хорошее или плохое, к нему возвращается бумерангом. Рано или поздно это происходит», — высказал свое мнение именитый певец.

Он также прокомментировал журналистам недавно отпразднованный юбилей, заметив, что несмотря на свои 60 лет, чувствует себя на 18. Праздник Пенкин отметил с размахом. Во время шикарного торжества артист заявил о том, что у него есть внебрачный ребенок. Однако после мероприятия сразу же поспешил это опровергнуть, отметив, что тогда просто пошутил.