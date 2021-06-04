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04 июня 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:26
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
21:00
Общество
Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19
20:59
Весь мир
Сирийские спецслужбы обнаружили новый схрон с оружием боевиков в Хомсе
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Жители Ноябрьска получили сертификаты на покупку жилья

Экономика
Жители Ноябрьска получили сертификаты на покупку жилья
ФБА «Экономика сегодня» .

Ноябрьск, 4 июня. Ноябрянам выдали 31 сертификат на приобретение квартир в других регионах страны по новой ямальской программе переезда из аварийных домов.

Около половины жилищных сертификатов торжественно вручил гражданам глава регионального муниципалитета Алексей Романов. В целом с начала 2021 года в нефтяной столице было выдано примерно 60 таких документов, сообщает «Ямал-регион».

Участниками этой программы могут стать те люди, которые отработали на Крайнем Севере 15 лет и не имеют собственного жилья в других российских регионах. Размер субсидии зависит от трудового стажа заявителя в Арктике, норматива общей площади жилья и средней цены «квадрата». Реализовать сертификат необходимо в течение 100 дней.

Максимальная стоимость жилья для участия в общей государственной программе льготной ипотеки на территории Москвы и Санкт-Петербурга составит 12 млн рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в процессе своего выступления на ПМЭФ-2021.

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Все новости / Экономика / Жители Ноябрьска получили сертификаты на покупку жилья
ноябрьск недвижимость покупка жилья жилищный сертификат
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