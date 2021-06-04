Жители Ноябрьска получили сертификаты на покупку жилья

Ноябрьск, 4 июня. Ноябрянам выдали 31 сертификат на приобретение квартир в других регионах страны по новой ямальской программе переезда из аварийных домов.

Около половины жилищных сертификатов торжественно вручил гражданам глава регионального муниципалитета Алексей Романов. В целом с начала 2021 года в нефтяной столице было выдано примерно 60 таких документов, сообщает «Ямал-регион».

Участниками этой программы могут стать те люди, которые отработали на Крайнем Севере 15 лет и не имеют собственного жилья в других российских регионах. Размер субсидии зависит от трудового стажа заявителя в Арктике, норматива общей площади жилья и средней цены «квадрата». Реализовать сертификат необходимо в течение 100 дней.

Максимальная стоимость жилья для участия в общей государственной программе льготной ипотеки на территории Москвы и Санкт-Петербурга составит 12 млн рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в процессе своего выступления на ПМЭФ-2021.