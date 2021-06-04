Вопрос о Протасевиче поставил в неловкое положение канцлера Австрии

, 4 июня. Неудобный вопрос модератора ПМЭФ о белорусском блогере Романе Протасевиче поставил в тупик присоединившегося к мероприятию по видеосвязи канцлера Австрии Себастьяна Курца.

На курьезный случай во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обратила внимание главред RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что в ходе дискуссии модератор Станислав Натанзон задал вопрос, после которого канцлер оказался в неловком положении.

"Господин канцлер, вы в курсе, что Протасевич воевал в батальоне "Азов", который даже конгресс США признал террористическим, нацистским?" — спросил модератор.

После многозначительной паузы Курц ответил, что ему ничего не известно о террористической деятельности Протасевича, и знает он его лишь как блогера и журналиста.

Симоньян считает, что Натанзон заслуживает премии за свой неудобный вопрос политику. Однако стоит подчеркнуть, что позднее президент РФ Владимир Путин, выступивший с речью на ПМЭФ, напомнил модератору, что форум экономический, а не политический, поэтому упоминание на нем Протасевича неуместно.

Ранее во время интервью телеканалу ОНТ Роман Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций в Белоруссии. При этом блогер по-прежнему отрицает, что участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе полка «Азов», передает infox.