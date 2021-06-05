Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в тайном режиме обсудил вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях и неотложные меры по интеграции с НАТО. Об этом по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Корреспондент ФАН связывался с военным экспертом Борисом Рожиным, чтобы прояснить ситуацию.

Как рассказал глава СНБО Алексей Данилов, вопрос о дополнительных мерах на границе с Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях принят единогласно. Подготовить заседание совета на эти темы в апреле поручил президент Украины Владимир Зеленский, находившийся с визитом в Херсонской области.

«Сегодня было принято решение по поручению президента [Владимира Зеленского], которое было дано еще 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории [на границе с Крымом]. Оно рассматривалось в тайном режиме», — сказал Данилов на брифинге.

Военный эксперт Борис Рожин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, зачем украинская сторона нагнетает ситуацию у границ с российским Крымом. По его словам, Украина искусственно создает видимость внешней агрессии, которая якобы мешает развитию государства.

«Такие решения призваны поддерживать агрессивную риторику против России, поскольку достижениями внутри Украины киевские власти на сегодняшний день похвастаться не могут. Чтобы отвлечь внимание, Киев акцентирует внимание на том, что, мол, есть какая-то внешняя угроза, которая мешает Украине счастливо развиваться. Поэтому мы видим, как подобные темы постепенно сменяют такие же, но суть остается неизменной — якобы есть какая-то внешняя угроза украинским границам, поэтому нужно в ущерб экономике усиливать армию, наращивать численность вооруженных сил, укреплять границу по всему периметру. Большие, по меркам Украины, деньги идут на поддержание пропагандистского фантома. Никаких предпосылок на изменение этого курса на данный момент нет», — сказал собеседник ФАН.

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Борис Рожин также рассказал, зачем Украина решила усилить меры безопасности на границе с Крымом. По его словам, таким образом Киев нагнетает ситуацию, поскольку не может похвастаться какими-то успехами внутри Незалежной.

«Идея «осажденной украинской крепости» подразумевает, что «угроза» якобы исходит из Крыма и России в целом, Белоруссии, Приднестровья. Есть и угроза венгерского и русинского сепаратизма. В Киеве создают такую осажденную крепость из Украины, у которой кто-то что-то хочет отобрать. После Майдана никаких идей у киевских властей нет, кроме как конструирование крепости. Поэтому Украина занимается созданием несуществующих внешних угроз для того, чтобы оправдать свою полную недееспособность», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал «виновных» в воссоединении Крыма с Российской Федерацией.