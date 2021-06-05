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новостей
05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
04:31
Общество
Россиянам рассказали, как составить надежный пароль для соцсетей
04:30
Общество
Эстония впервые зарегистрировала случаи смерти после вакцины от COVID-19
04:27
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
04:26
Общество
Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву
04:17
Политика
Американцев впечатлили успехи «российского летающего танка» Су-25
04:11
Общество
Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией
04:08
Политика
Путин нашел сходство между США и СССР
04:00
Общество
Неизвестные в Алуште срубили деревья и стали застраивать землю у моря
03:56
Общество
Россияне останутся без горящих путевок до октября
03:54
Общество
В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»
03:36
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:34
Общество
РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:07
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Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом

Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
mediarnbo.org  /  Информационно-аналитический центр СНБО Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в тайном режиме обсудил вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях и неотложные меры по интеграции с НАТО. Об этом по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Корреспондент ФАН связывался с военным экспертом Борисом Рожиным, чтобы прояснить ситуацию.

Как рассказал глава СНБО Алексей Данилов, вопрос о дополнительных мерах на границе с Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях принят единогласно. Подготовить заседание совета на эти темы в апреле поручил президент Украины Владимир Зеленский, находившийся с визитом в Херсонской области.

«Сегодня было принято решение по поручению президента [Владимира Зеленского], которое было дано еще 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории [на границе с Крымом]. Оно рассматривалось в тайном режиме», — сказал Данилов на брифинге.

Военный эксперт Борис Рожин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, зачем украинская сторона нагнетает ситуацию у границ с российским Крымом. По его словам, Украина искусственно создает видимость внешней агрессии, которая якобы мешает развитию государства.

«Такие решения призваны поддерживать агрессивную риторику против России, поскольку достижениями внутри Украины киевские власти на сегодняшний день похвастаться не могут. Чтобы отвлечь внимание, Киев акцентирует внимание на том, что, мол, есть какая-то внешняя угроза, которая мешает Украине счастливо развиваться. Поэтому мы видим, как подобные темы постепенно сменяют такие же, но суть остается неизменной — якобы есть какая-то внешняя угроза украинским границам, поэтому нужно в ущерб экономике усиливать армию, наращивать численность вооруженных сил, укреплять границу по всему периметру. Большие, по меркам Украины, деньги идут на поддержание пропагандистского фантома. Никаких предпосылок на изменение этого курса на данный момент нет», — сказал собеседник ФАН.

Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
president.gov.ua  / Адміністрація Президента України

Борис Рожин также рассказал, зачем Украина решила усилить меры безопасности на границе с Крымом. По его словам, таким образом Киев нагнетает ситуацию, поскольку не может похвастаться какими-то успехами внутри Незалежной.  

«Идея «осажденной украинской крепости» подразумевает, что «угроза» якобы исходит из Крыма и России в целом, Белоруссии, Приднестровья. Есть и угроза венгерского и русинского сепаратизма. В Киеве создают такую осажденную крепость из Украины, у которой кто-то что-то хочет отобрать. После Майдана никаких идей у киевских властей нет, кроме как конструирование крепости. Поэтому Украина занимается созданием несуществующих внешних угроз для того, чтобы оправдать свою полную недееспособность», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал «виновных» в воссоединении Крыма с Российской Федерацией.

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Все новости / Украина / Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
крым рожин снбо украины
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