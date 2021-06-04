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04 июня 21:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:26
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
21:00
Общество
Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19
20:59
Весь мир
Сирийские спецслужбы обнаружили новый схрон с оружием боевиков в Хомсе
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Глава NASA ответил на приглашение Рогозина посетить Россию

Технологии
Глава NASA ответил на приглашение Рогозина посетить Россию
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 4 июня. Новый глава NASA Билл Нельсон принял приглашение гендиректора госкорпорации «Роскосмос» посетить Россию.

Телефонные переговоры Нельсона и Рогозина состоялись 4 июня. Отмечается, что это был первый их диалог с момента вступления Билла Нельсона в новую должность.

Ранее стало известно, что основной темой этого совещания станет ситуация на МКС. Кроме этого, Рогозин выразил желание попросить у главы NASA помощи в урегулировании вопроса с санкциями против российских предприятий.

Недавно сообщалось, что США ввели пакет ограничительных мер против головного научного института Роскосмоса (ЦНИИмаш) и Ракетно-космического центра «Прогресс». Логика таких действий остается не до конца понятной, поэтому глава Роскосмоса хочет, чтобы Билл Нельсон убедил американского президента Джо Байдена «угомонить» борцов за санкции.

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Все новости / Технологии / Глава NASA ответил на приглашение Рогозина посетить Россию
космос роскосмос рогозин nasa билл нельсон
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