Глава NASA ответил на приглашение Рогозина посетить Россию

Москва, 4 июня. Новый глава NASA Билл Нельсон принял приглашение гендиректора госкорпорации «Роскосмос» посетить Россию.

Телефонные переговоры Нельсона и Рогозина состоялись 4 июня. Отмечается, что это был первый их диалог с момента вступления Билла Нельсона в новую должность.

Ранее стало известно, что основной темой этого совещания станет ситуация на МКС. Кроме этого, Рогозин выразил желание попросить у главы NASA помощи в урегулировании вопроса с санкциями против российских предприятий.

Недавно сообщалось, что США ввели пакет ограничительных мер против головного научного института Роскосмоса (ЦНИИмаш) и Ракетно-космического центра «Прогресс». Логика таких действий остается не до конца понятной, поэтому глава Роскосмоса хочет, чтобы Билл Нельсон убедил американского президента Джо Байдена «угомонить» борцов за санкции.