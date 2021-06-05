В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей

Ростов-на-Дону, 5 июня. Моногоспиталь Ростовской областной клинической больницы сократил количество коек до 100 мест, хотя в октябре 2020 года принимал около 4,5 тысячи пациентов.

Как отмечает министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, загруженность коечного фонда составляет менее 60 процентов. Год назад количество коек доходило до 3363 единиц, а сейчас в области развернута 1881 койка.

В областном минздраве уверены, что сокращение ковидного фонда не отразится на качестве медицинских услуг для больных, а напротив, позволит здравоохранению вернуться в доковидный период и восстановить оказание высокотехнологичной медицинской помощи для всех нуждающихся.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 4 июня в больницах области с коронавирусом пребывает 1063 человека, 16 из них в тяжелом состоянии.

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