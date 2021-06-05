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новостей
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
08:53
Армия
Украинский генерал признался в беспорядочной бомбежке районов Донбасса
08:52
Политика
Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами
08:52
Общество
Мурашко объявил о начале производства иммуноглобулина против COVID-19 в России
Все новости

В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей

Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Ростов-на-Дону, 5 июня. Моногоспиталь Ростовской областной клинической больницы сократил количество коек до 100 мест, хотя в октябре 2020 года принимал около 4,5 тысячи пациентов.

Как отмечает министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, загруженность коечного фонда составляет менее 60 процентов. Год назад количество коек доходило до 3363 единиц, а сейчас в области развернута 1881 койка. 

В областном минздраве уверены, что сокращение ковидного фонда не отразится на качестве медицинских услуг для больных, а напротив, позволит здравоохранению вернуться в доковидный период и восстановить оказание высокотехнологичной медицинской помощи для всех нуждающихся.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 4 июня в больницах области с коронавирусом пребывает 1063 человека, 16 из них в тяжелом состоянии.

Ранее ФАН рассказывал, как отличить ОРВИ от COVID-19. О симптомах коронавируса и обычной простуды напомнил врач-аллерголог, иммунолог Наталья Гарскова. 

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Все новости / Общество / В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
ростовская область коронавирус коечный фонд
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