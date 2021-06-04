Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети

Вашингтон, 4 июня. Социальная сеть Facebook назвала сроки окончания заморозки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

Страница бизнесмена будет находиться в заблокированном состоянии два года, пояснили в компании. Facebook выпустил заявление после появления слухов о восстановлении аккаунта Трампа на платформе, а также разморозки в Instagram.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов счел позорным решение соцсетей сохранить блокировку его профилей. Он отметил, что шаг является постыдным для всей страны.