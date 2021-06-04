Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске

Новосибирск, 4 июня. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил освободить сотрудника ДПС, смертельно ранившего мужчину при задержании.

После требования главы СК РФ полицейского отпустили. Ему избрали новую меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Молодой человек, которого при задержании полицейский ранил в голову, скончался в реанимации. Перед этим юноша впал в кому.

Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию об угрозах, якобы полученных супругой полицейского. Жена инспектора ДПС, смертельно ранившего водителя из Азербайджана во время задержания, хотела привлечь внимание к произошедшему. Для этого она записала видеообращение, сообщал ФАН.