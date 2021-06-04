В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников

Москва, 4 июня. Всероссийский проект «Лагерь настоящих героев» открыл пятую смену для школьников, сообщил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

За время каникул здесь смогут отдохнуть более двух тысяч детей. Каждая смена имеет отдельную тему: школа военно-полевых медиков, школа выживания или школа военных инженеров.

«Выражаю уверенность в том, что полученные практические навыки и теоретические знания помогут вам сделать правильный жизненный выбор, стать достойными гражданами России», — сказал Картаполов на церемонии открытия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоялась военно-спортивная игра «Победа». Участие в играх приняли представители юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области.