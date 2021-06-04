Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам

Москва, 4 июня. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как можно отказаться от новогодних праздников.

Жителей России в следующем году ждут традиционные десятидневные каникулы после Нового года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Комментируя это высказывание, Зюганов отметил, что уже давно считает расширение майских праздников более удачной идеей.

«Я настаиваю, чтобы эти 3-4 дня прибавили после первого мая и до девятого. Сделали бы постоянные весенние каникулы. Они просто необходимы», — цитирует его слова Общественная служба новостей.

Кроме того, Зюганов отметил, что весной людям нужно больше времени для обустройства дачного участка. «Весной день – год кормит», резюмировал он.

Ранее стало известно, что Зюганов возложил цветы к могиле космонавта Юрия Гагарина у Кремлевской стены. Эта акция была приурочена 60-летней годовщине первого полета человека в космос.