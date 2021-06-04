Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь

Москва, 4 июня. Предположение о возможной измене Любови Соболь своему мужу, антропологу Сергею Мохову, появилось в результате анализа видеозаписей, опубликованных в Сети.

Любовь Соболь, бывший юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), могла изменить супругу с оператором «Навальный Live» Акимом Керимовым. Об этом сообщает издание «Народные Новости» со ссылкой на ряд видеозаписей, опубликованных в Сети.

Всего было «слито» семь таких видеороликов. Возможно, они были записаны на камеру видеонаблюдения, которая могла быть установлена в квартире Керимова. На видео можно разглядеть девушку и мужчину, лежащих в одной постели. При этом девушка называет мужчину по имени — Аким.

«Нависаешь над клавиатурой своей головой, Аким», — сказала она на видеозаписи.

Журналисты «Народных Новостей» изучили страницы Керимова в социальных сетях. Так, на одной из видеозаписей мужчина и женщина держат кошку. На фотографиях Керимова журналисты заметили кошку такой же пестрой раскраски, как и на видео. Корреспонденты также отметили, что стены и пол квартиры на видео похожи с обстановкой жилья Керимова.

Что касается Соболь, то авторы публикации обратили внимание на голос женщины в видео. Она разговаривает с произношением, характерным для людей с заложенностью носа. Сама Соболь ранее заявляла о проблемах, связанных с дыхательными путями.

Ранее сообщалось, что Любовь Соболь вызвали на повторный допрос в Следственный комитет. Она должна явиться в понедельник, 7 июня.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.