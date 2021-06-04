Эксперт «Деловой России» оценил ключевые тезисы выступления Путина на ПМЭФ-2021

В Северной столице подходит к завершению очередной день работы Петербургского международного экономического форума, в рамках которого состоялось выступление президента России Владимира Путина. Ключевые тезисы его речи в ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» прокомментировал координатор Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

По его словам, крайне важным стало решение главы государства продлить субсидированную ипотеку до середины следующего года. Что, как надеется эксперт, сдержит безудержный рост цен на недвижимость после проработки соответствующих механизмов относительно роста стоимости строительных материалов.

«Мы понимаем, что еще больше российских семей смогут себе позволить приобрести квартиры. Очень важно, что одновременно с этим президент сказал и о новых программах, которыми могут воспользоваться молодые семьи. Это абсолютно четкий сигнал для того, чтобы семьи увеличивали количество детей во всех регионах нашей страны», — говорит Дмитрий Панов.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Пандемия COVID-19 дала дополнительный толчок к новому витку взаимодействия между предпринимательским сообществом и органами власти. Поэтому президент сегодня уделил особое внимание развитию деловых отношений и привлечению частных инвестиций в экономику страны. На восстановление которой, безусловно, способны повлиять специальные условия поощрения инвесторов и программы государственно-частного партнерства.

«Могу сказать за Санкт-Петербург — именно благодаря консолидированности федеральных и региональных мер поддержки большинство предпринимателей получили своевременную помощь, которая позволила им не закрыться», — отметил бизнесмен.

Идею развивать двусторонние отношения между властью и бизнесом укрепило и предложение о «зонтичном» предоставлении поручительства малым и средним предприятиям. По словам Панова, системообразующие компании региона, которым можно доверять, вполне вправе рассчитывать, что субъект заступится за них в трудные времена. Таким шагом навстречу и может стать поручительство со стороны главы области или края.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Одной из ярких новостей дня стало известие о приобретении Катаром доли в проекте «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Как считает Дмитрий Панов, трансграничные инвестиции в российские проекты — очень важное направление на сегодня.