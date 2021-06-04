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04 июня 21:29
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новостей
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:26
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
21:00
Общество
Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19
20:59
Весь мир
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Эксперт «Деловой России» оценил ключевые тезисы выступления Путина на ПМЭФ-2021

Общество
Эксперт «Деловой России» оценил ключевые тезисы выступления Путина на ПМЭФ-2021
politexpert.net  /  Зайцев Евгений

В Северной столице подходит к завершению очередной день работы Петербургского международного экономического форума, в рамках которого состоялось выступление президента России Владимира Путина. Ключевые тезисы его речи в ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» прокомментировал координатор Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

По его словам, крайне важным стало решение главы государства продлить субсидированную ипотеку до середины следующего года. Что, как надеется эксперт, сдержит безудержный рост цен на недвижимость после проработки соответствующих механизмов относительно роста стоимости строительных материалов.

«Мы понимаем, что еще больше российских семей смогут себе позволить приобрести квартиры. Очень важно, что одновременно с этим президент сказал и о новых программах, которыми могут воспользоваться молодые семьи. Это абсолютно четкий сигнал для того, чтобы семьи увеличивали количество детей во всех регионах нашей страны», — говорит Дмитрий Панов.

Эксперт «Деловой России» оценил ключевые тезисы выступления Путина на ПМЭФ-2021
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Пандемия COVID-19 дала дополнительный толчок к новому витку взаимодействия между предпринимательским сообществом и органами власти. Поэтому президент сегодня уделил особое внимание развитию деловых отношений и привлечению частных инвестиций в экономику страны. На восстановление которой, безусловно, способны повлиять специальные условия поощрения инвесторов и программы государственно-частного партнерства.

«Могу сказать за Санкт-Петербург — именно благодаря консолидированности федеральных и региональных мер поддержки большинство предпринимателей получили своевременную помощь, которая позволила им не закрыться», — отметил бизнесмен.

Идею развивать двусторонние отношения между властью и бизнесом укрепило и предложение о «зонтичном» предоставлении поручительства малым и средним предприятиям. По словам Панова, системообразующие компании региона, которым можно доверять, вполне вправе рассчитывать, что субъект заступится за них в трудные времена. Таким шагом навстречу и может стать поручительство со стороны главы области или края.

Эксперт «Деловой России» оценил ключевые тезисы выступления Путина на ПМЭФ-2021
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Одной из ярких новостей дня стало известие о приобретении Катаром доли в проекте «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Как считает Дмитрий Панов, трансграничные инвестиции в российские проекты — очень важное направление на сегодня.

«Инвесторами должны быть не только серьезные квазигосударственные компании и холдинги, но и частные — об этом президент сегодня много говорил. ˂…˃ Повышение доверия к российским проектам со стороны иностранных инвесторов — еще один залог успеха и скорейшего восстановления экономики не только Санкт-Петербурга. Ведь могут быть инвестиции и в обратном режиме. ˂…˃ Иногда как раз благополучные деловые контакты становятся локомотивом для развития политических отношений», — резюмирует гость видеоэфира.

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санкт-петербург президент россии владимир путин пмэф-2021 дмитрий панов
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