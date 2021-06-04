Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала

Москва, 4 июня. Начинающий актер Даниил Вершинин, исполнивший главную роль в сериале «Пищеблок», признался в трудностях, с которыми столкнулся на съемках сериала.

Молодой актер рассказал, что в детстве был скромным мальчиком, боявшимся сцены. Чтобы раскрепостить своего наследника, мать Вершинина отвела его в студию детского мюзикла. После этого звезда «Пищеблока» попал в Театр Луны.

«Когда пошел в школу, я узнал, что можно сниматься в кино. Тогда для меня это было за гранью реальности, чем-то фантастическим. Но надо было идти к своей мечте, и я начал пробоваться в массовках», — рассказал молодой актер «Народным Новостям».

После эпизодически ролей Вершинин решил обратиться в агентство «Талантино», где он состоит по сей день. Собеседник издания признался, что ему попался хороший агент, благодаря которому, шаг за шагом, актера стали приглашать на значимые роли. В итоге он сыграл одного из главных героев в «Пищеблоке».

В беседе с журналистами он отметил, что на съемках были и тяжелые моменты. Например, звезде пришлось купаться в Волге при температуре воды не выше 13 градусов.

«Я очень хорошо запомнил первые секунды, когда забежал в жутко холодную воду и должен был сыграть удовольствие от купания. Ну и, конечно, было очень много ночных смен — с семи утра до семи вечера. Съемки были тяжелые, но очень интересные, насыщенные», — раскрыл актер основные сложности.

За первый день после премьеры сериал показал один из лучших рейтингов на «КиноПоиск HD». За сутки его посмотрели около 100 тысяч подписчиков онлайн-платформы. По показателям «Пищеблок» обошел даже «Топи».