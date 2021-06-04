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04 июня 20:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Общество
Михаил Цивин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
19:59
Шоу-бизнес
Дима Билан раскрыл подробности съемок эротических сцен для клипа
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
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Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала

Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
instagram.com  /  @_daniil_vershinin_

Москва, 4 июня. Начинающий актер Даниил Вершинин, исполнивший главную роль в сериале «Пищеблок», признался в трудностях, с которыми столкнулся на съемках сериала.

Молодой актер рассказал, что в детстве был скромным мальчиком, боявшимся сцены. Чтобы раскрепостить своего наследника, мать Вершинина отвела его в студию детского мюзикла. После этого звезда «Пищеблока» попал в Театр Луны.

«Когда пошел в школу, я узнал, что можно сниматься в кино. Тогда для меня это было за гранью реальности, чем-то фантастическим. Но надо было идти к своей мечте, и я начал пробоваться в массовках», — рассказал молодой актер «Народным Новостям».

После эпизодически ролей Вершинин решил обратиться в агентство «Талантино», где он состоит по сей день. Собеседник издания признался, что ему попался хороший агент, благодаря которому, шаг за шагом, актера стали приглашать на значимые роли. В итоге он сыграл одного из главных героев в «Пищеблоке».

В беседе с журналистами он отметил, что на съемках были и тяжелые моменты. Например, звезде пришлось купаться в Волге при температуре воды не выше 13 градусов.

«Я очень хорошо запомнил первые секунды, когда забежал в жутко холодную воду и должен был сыграть удовольствие от купания. Ну и, конечно, было очень много ночных смен — с семи утра до семи вечера. Съемки были тяжелые, но очень интересные, насыщенные», — раскрыл актер основные сложности.

За первый день после премьеры сериал показал один из лучших рейтингов на «КиноПоиск HD». За сутки его посмотрели около 100 тысяч подписчиков онлайн-платформы. По показателям «Пищеблок» обошел даже «Топи».

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
актер вершинин пищеблок
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