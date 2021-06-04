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04 июня 20:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Общество
Михаил Цивин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
19:59
Шоу-бизнес
Дима Билан раскрыл подробности съемок эротических сцен для клипа
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
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Происшествия
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Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича

Политика
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

, 4 июня. Журналисты провели небольшой опрос белорусских граждан в социальных сетях.

Задержанный в Минске основатель telegram-канала NEXTA (признан экстремистским на территории Белоруссии) Роман Протасевич в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ в передаче «Марков. Ничего личного» сделал несколько громких заявлений. В их числе его полное признание вины в организации беспорядков в стране. Также блогер заявил, что полностью осознает свою вину и соглашается с тем, что организовывал и участвовал в подготовке действий, нарушающих общественный порядок (статья 342 УК Белоруссии).

При этом блогер подверг критике всех кто причастен к NEXTA, саму Светлану Тихановскую, Ольгу Карач и других коллег по цеху. Протасевич так же заявил, что с уважением относится к действующему белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Корреспонденты издательства «НьюИнформ» провели небольшой опрос белорусских граждан в социальных сетях, чтобы узнать, какое мнение у них сложилось от интервью Протасевича.

Так, например Антон Шефер признался, что не смотрел трансляцию, но благодаря новостям понял о чем идет речь. При этом он подчеркнул, что все сказанное блогером и так все знали.

Екатерина Чиж, сообщив, что тема с Протасевичем ей не интересна, отметила, что она даже не знает что произошло.

Вячеслав Зарубин счет интервью забавным, отметив, что оно немного «отдает пластиком». При этом белорус указал, что блогер никому не нужен и его признания связаны исключительно с нежеланием сидеть в тюрьме.

«Он дал вроде бы громкие признания, но как-то это все, не знаю, искусственно что ли», — поясняет мужчина.

По мнению Зарубина, Протасевич просто не хочет сидеть в тюрьме 15 лет. Именно поэтому, как отмечает мужчина, блогер рассказал все что знает.

«Что ему еще оставалось делать? Кричать о кровавом режиме из тюрьмы? Да кому он нужен» — написал белорус.

Многие не разбираются в политике, но все равно призвали к справедливости и признаются, что устали от этой темы.

«Ну нет сил это мусолить вечно. Пусть всех посадят, закроют, накажут виновных, и мы будем обсуждать что-то другое, — указала Елена Тихонова.

Александр Зварич считает, что теперь от Белоруссии отстанут прибалты и американцы, но надежда, по его словам угасает. Он надеется, чтобы не стало хуже.

Александр Серович не захотел навязывать никому свое мнение, но назвал заявление Протасевича предсказуемым. Мужчина отметил, что рассказы Протасевича про схемы кураторов звучат логично, но лично его не «зацепили». Гражданин не увидел никакой сенсации в данном интервью.

Егор Данилюк и вовсе назвал интервью «ни о чем» и признался, что выключил его на пятой минуте.

Ранее сообщалось, как Александру Лукашенко удалось заслужить уважение Романа Протасевича.

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Все новости / Политика / Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
белоруссия лукашенко минск nexta протасевич
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