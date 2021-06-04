Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича

, 4 июня. Журналисты провели небольшой опрос белорусских граждан в социальных сетях.

Задержанный в Минске основатель telegram-канала NEXTA (признан экстремистским на территории Белоруссии) Роман Протасевич в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ в передаче «Марков. Ничего личного» сделал несколько громких заявлений. В их числе его полное признание вины в организации беспорядков в стране. Также блогер заявил, что полностью осознает свою вину и соглашается с тем, что организовывал и участвовал в подготовке действий, нарушающих общественный порядок (статья 342 УК Белоруссии).

При этом блогер подверг критике всех кто причастен к NEXTA, саму Светлану Тихановскую, Ольгу Карач и других коллег по цеху. Протасевич так же заявил, что с уважением относится к действующему белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Корреспонденты издательства «НьюИнформ» провели небольшой опрос белорусских граждан в социальных сетях, чтобы узнать, какое мнение у них сложилось от интервью Протасевича.

Так, например Антон Шефер признался, что не смотрел трансляцию, но благодаря новостям понял о чем идет речь. При этом он подчеркнул, что все сказанное блогером и так все знали.

Екатерина Чиж, сообщив, что тема с Протасевичем ей не интересна, отметила, что она даже не знает что произошло.

Вячеслав Зарубин счет интервью забавным, отметив, что оно немного «отдает пластиком». При этом белорус указал, что блогер никому не нужен и его признания связаны исключительно с нежеланием сидеть в тюрьме.

«Он дал вроде бы громкие признания, но как-то это все, не знаю, искусственно что ли», — поясняет мужчина.

По мнению Зарубина, Протасевич просто не хочет сидеть в тюрьме 15 лет. Именно поэтому, как отмечает мужчина, блогер рассказал все что знает.

«Что ему еще оставалось делать? Кричать о кровавом режиме из тюрьмы? Да кому он нужен» — написал белорус.

Многие не разбираются в политике, но все равно призвали к справедливости и признаются, что устали от этой темы.

«Ну нет сил это мусолить вечно. Пусть всех посадят, закроют, накажут виновных, и мы будем обсуждать что-то другое, — указала Елена Тихонова.

Александр Зварич считает, что теперь от Белоруссии отстанут прибалты и американцы, но надежда, по его словам угасает. Он надеется, чтобы не стало хуже.

Александр Серович не захотел навязывать никому свое мнение, но назвал заявление Протасевича предсказуемым. Мужчина отметил, что рассказы Протасевича про схемы кураторов звучат логично, но лично его не «зацепили». Гражданин не увидел никакой сенсации в данном интервью.

Егор Данилюк и вовсе назвал интервью «ни о чем» и признался, что выключил его на пятой минуте.

Ранее сообщалось, как Александру Лукашенко удалось заслужить уважение Романа Протасевича.