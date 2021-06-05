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05 июня 03:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:33
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:24
Общество
РЖД готовятся увеличить число рейсов в Белоруссию
03:07
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
03:06
Общество
Россиянам рассказали, что изменилось для туристов в Крыму
03:01
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сообщил о госпитализации своего отца
03:00
Общество
Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»
02:47
Экономика
Минфин надеется на превышение прогнозов по темпам экономического роста в РФ
02:32
Общество
Пусть жизнь будет легкой: как празднуют в России День работника легпрома
02:27
Общество
Прошедший май в России оказался одним из самых теплых
02:27
Происшествия
Страшная тройная авария произошла под Санкт-Петербургом
02:20
Общество
Психотерапевт раскрыл, каких людей избегают мошенники
02:17
Общество
Диетолог рассказала, как правильно питаться и не разориться
02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
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Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»

Общество
Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»
vk.com  /  Марина Лангинен

Не даром говорят, талантливый человек талантлив во всем. Эта фраза отлично подходит к генеральному директору Театра Килизэ, директору театрально-концертного агентства «Соло для души», а ныне певице и писателю Марине Лангинен. В комментарии ФАН она рассказала о своей книге «Жили были сказки были» и новом альбоме песен в своем исполнении.

По словам Лангинен, идея создания книги и музыкального альбома зрела давно. Но подойти вплотную к ее реализации позволили не такие уж и радостные события в жизни писателя.

«Благодаря достаточно неприятному событию — я сломала ногу в 2018 году, оказалась совершенно обездвиженной. Достала все свои рассказы старые, песни, все собрала, дорисовала, доделала, дописала, привела все в надлежащий вид», — вспоминает Лангинен.

В книгу под названием «Жили были сказки были» вошли ранние произведения писателя: стихи, рассказы и даже повесть. Кроме того, все иллюстрации в сборнике созданы рукой самого автора.

Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»
Pr Scr vk.com  / Марина Лангинен

«Книга состоит из отдельных произведений. Повесть написана в жанре фантастики. Рассказы собраны в циклы и повествуют о том, как общение людей друг с другом влияет на каждого из них. Вся наша жизнь — это переплетение, прорастание друг в друге. Нечаянно брошенная фраза или действие отзывается в судьбе», — говорит автор сборника.

Альбом песен Марины Лангинен составлен из новых и более ранних композиций, некоторые из них были написаны семь лет назад и ждали своего часа. Альбом насчитывает порядка 14 песен, слова и музыка которых написана самой исполнительницей.

Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»
Pr Scr vk.com  / Марина Лангинен

Произведения Лангинен смогли увидеть свет благодаря творческой команде писателя. Идею написания книги активно поддержал меценат, художник, писатель Вячеслав Заренков. В работе над сборником также приняли участие редактор Александра Никольская и дизайнер макетов Максим Колодий. Теперь после восстановления здоровья, выпуска книги и альбома песен Марина Лангинен приступает к еще более активной работе.    

«Не хочется такого промежутка, который у меня был из-за травмы. В планах доделать личные песни, которые остались недоделанными. А вообще, проектов по работе очень много, огромное количество направлений: опера, балет, концерты. Сейчас я переключилась с личного на проекты театра», — отметила Лангинен.

Ранее поэтесса Галина Заренкова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказала о предстоящем гала-концерте в Петербурге. Событие состоится 9 июня в БКЗ «Октябрьский». Зрители не только познакомятся с новыми произведениями Заренковой, но и встретятся с другими известными артистами Татьяной БулановойСергеем РогожинымМариной КапуроЮрием Охочинским.

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Все новости / Общество / Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»
книги литература заренков лангинен
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