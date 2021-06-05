Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»

Не даром говорят, талантливый человек талантлив во всем. Эта фраза отлично подходит к генеральному директору Театра Килизэ, директору театрально-концертного агентства «Соло для души», а ныне певице и писателю Марине Лангинен. В комментарии ФАН она рассказала о своей книге «Жили были сказки были» и новом альбоме песен в своем исполнении.

По словам Лангинен, идея создания книги и музыкального альбома зрела давно. Но подойти вплотную к ее реализации позволили не такие уж и радостные события в жизни писателя.

«Благодаря достаточно неприятному событию — я сломала ногу в 2018 году, оказалась совершенно обездвиженной. Достала все свои рассказы старые, песни, все собрала, дорисовала, доделала, дописала, привела все в надлежащий вид», — вспоминает Лангинен.

В книгу под названием «Жили были сказки были» вошли ранние произведения писателя: стихи, рассказы и даже повесть. Кроме того, все иллюстрации в сборнике созданы рукой самого автора.

Pr Scr vk.com / Марина Лангинен

«Книга состоит из отдельных произведений. Повесть написана в жанре фантастики. Рассказы собраны в циклы и повествуют о том, как общение людей друг с другом влияет на каждого из них. Вся наша жизнь — это переплетение, прорастание друг в друге. Нечаянно брошенная фраза или действие отзывается в судьбе», — говорит автор сборника.

Альбом песен Марины Лангинен составлен из новых и более ранних композиций, некоторые из них были написаны семь лет назад и ждали своего часа. Альбом насчитывает порядка 14 песен, слова и музыка которых написана самой исполнительницей.

Pr Scr vk.com / Марина Лангинен

Произведения Лангинен смогли увидеть свет благодаря творческой команде писателя. Идею написания книги активно поддержал меценат, художник, писатель Вячеслав Заренков. В работе над сборником также приняли участие редактор Александра Никольская и дизайнер макетов Максим Колодий. Теперь после восстановления здоровья, выпуска книги и альбома песен Марина Лангинен приступает к еще более активной работе.

«Не хочется такого промежутка, который у меня был из-за травмы. В планах доделать личные песни, которые остались недоделанными. А вообще, проектов по работе очень много, огромное количество направлений: опера, балет, концерты. Сейчас я переключилась с личного на проекты театра», — отметила Лангинен.

Ранее поэтесса Галина Заренкова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказала о предстоящем гала-концерте в Петербурге. Событие состоится 9 июня в БКЗ «Октябрьский». Зрители не только познакомятся с новыми произведениями Заренковой, но и встретятся с другими известными артистами Татьяной Булановой, Сергеем Рогожиным, Мариной Капуро, Юрием Охочинским.