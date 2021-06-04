Западные кураторы и защитники Навального поздравили его с днем рождения

Ряд американских политических деятелей, руководителей различных западных фондов и НКО, открыто выступающих против России, выразили слова поддержки отбывающему наказание в исправительной колонии оппозиционеру Алексею Навальному в его 45-й день рождения. Они пообещали осужденному в РФ основателю «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) добиваться его освобождения, в том числе за счет оказания давления на российские власти посредством санкций.

Сегодня, 4 июня, Навальный празднует свой юбилей. Оппозиционеру исполнилось 45 лет. Из-за неоднократных нарушений условий условного срока по делу «Ив Роше» 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил эту меру наказания на 3,5 года колонии общего режима с учетом домашнего ареста. Помимо ближайших соратников, неутомимого «борца с режимом» поздравили в социальных сетях и СМИ западные персоны, активно поддерживающие представителей отечественной либеральной тусовки и не скрывающие намерений по дестабилизации социально-политической обстановки в нашей стране.

Глава нежелательной НКО

Президент американского Национального фонда в поддержку демократии (NED3, деятельность этой НКО признана нежелательной в РФ) Карл Гершман, пользуясь случаем, в очередной раз фактически озвучил план действий возглавляемой им организации в отношении России. Впрочем, он никогда не скрывал, что насильственно продвигает «демократические ценности» за счет финансирования оппозиционеров, таких как Навальный и его команда.

«Обращаюсь к вам со словами поддержки. <…> Вы являетесь лицом российской оппозиции, ее главной движущей силой. И мы не позволим нашим союзникам терпеть такое унижение. Будьте уверены, что Кремль понесет ответственность за свое безрассудство», — заявил Гершман.

Global Look Press / Michal Krumphanzl

NED стал первой некоммерческой организацией, получившей статус нежелательной на территории РФ. Данный фонд был основан в 1983 году и существует преимущественно за счет средств американского Конгресса, выделяемых в рамках бюджета Агентства США по международному развитию (USAID). В мае текущего года его руководство в ходе подставной онлайн-конференции с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) подтвердило факт сотрудничества с командой Алексея Навального и окололиберальной прессой.

«Часть моей работы заключается в том, что многие наши группы работают как бы в дополнение к Навальному, это различные издания, журналисты-расследователи, у нас прекрасные отношения с ними», — отметила в разговоре с пранкерами вице-президент NED по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг.

О связях организации Карла Гершмана с представителями российской несистемной оппозиции было известно еще до этого розыгрыша. Ее сотрудники «наставляли» Навального с 2006 года — именно в тот период сетевая активность блогера сильно возросла, и был запущен его канал на площадке YouTube.

Экс-посол США в РФ

Американский академик и дипломат, действующий профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, который с 2012 по 2014 год работал послом США в России, также решил поздравить осужденного российского оппозиционера.

«Я знаю, как сильно вы хотите отметить день рождения в кругу семьи — Юлии, Захара и Дарьи, которых я обожаю. Уверяю вас, что все они — в полной безопасности и получают всю необходимую помощь. Я внимательно слежу за вашим здоровьем и буду использовать все свои связи в администрации Байдена, чтобы оказать дополнительное давление на Россию», — сказал он.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

В 2016 году Макфол сообщал в своем Facebook-аккаунте, что ему запретили въезд на территорию Российской Федерации.

«Подтверждаю, что я нахожусь в санкционных списках Кремля», — написал американец на своей странице в соцсети.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии СМИ объяснила такое решение тем, что дипломат «целенаправленно портил двусторонние отношения».

Американский сенатор-коррупционер

Слова в поддержку Навального в его 45-й день рождения прозвучали также из уст экс-председателя Сенатского комитета по внешней политике Соединенных Штатов Америки Роберта Менендеса. Ярый продвиженец санкций отметил, что приложит все усилия для освобождения основателя ФБК.

«Мы с коллегами поздравляем вас с днем ​​рождения! Уверен, что политический успех обязательно придет к вам и вашей команде. И, конечно же, мы сделаем все, чтобы это произошло. Но сначала мы освободим вас как можно скорее. Я глубоко убежден, что построение демократии в России невозможно без ваших усилий. С днем рождения, Алексей!» — заявил сенатор от штата Нью-Джерси.

wikipedia.org / United States Senate - Menendez press office / Public domain

Политик, являющийся членом Демократической партии США, еще в 2014 году призывал бывшего главу Белого дома Барака Обаму ввести широкие санкции против России. В марте того же года МИД РФ запретил ему въезд на российскую территорию, как и Макфолу, а также внес его в санкционный список. В 2015 году сенатор оказался в центре коррупционного скандала в Соединенных Штатах, из-за которого был вынужден покинуть пост в Комитете по международным делам Сената. Кроме того, он известен тем, что требовал от Москвы немедленного возвращения сбежавшего экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

В конце прошлого месяца Менендес во время онлайн-конференции и вовсе пообещал соратнику Навального Владимиру Милову организовать в России «новую революцию».

Prt Scr /

Миллиардер-проходимец, осужденный в РФ

Не остался в стороне от поздравлений осужденного оппозиционера и давний «знакомый» Навального — генеральный директор и соучредитель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Он фактически подтвердил, что в настоящий момент является куратором сбежавших в Европу сотрудников ФБК, которые помогали ему строить «демократию» в России, и поклялся, что непременно добьется освобождения именинника.

«Господин Навальный! От имени нашей организации позвольте мне поблагодарить вас за все ваши усилия по построению демократии в России! Несмотря на ваше заключение, я глубоко убежден, что в ближайшем будущем вы сможете продолжить свою работу. После того, как ваши друзья уехали из России, нам стало легче координировать нашу работу, что привело к беспрецедентному уровню давления на Россию. Запомните мои слова, к следующему дню рождения вы будете свободным человеком», — поздравил Навального Браудер.

Стоит отметить, что Браудер знаком с Навальным более десяти лет. Он напрямую связан с британскими спецслужбами, а основатель «Фонда борьбы с коррупцией» даже имел собственный псевдоним «Фридом», использовавшийся им в рамках спецоперации «Дрожь», направленной на подрыв конституционного строя в России.

В 2017 году зарубежного финансиста признали виновным в уклонении от налогов во время деятельности Hermitage Capital Management в РФ, за что он был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Расследовательница «отравления» Навального

Не забыла поздравить с юбилеем оппозиционера, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области, и генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар.

«Сегодня — день рождения Алексея Навального, одного из «узников совести». Мы твердо убеждены в том, что преследование борцов за гражданские права по политическим мотивам — недопустимо», — сообщила она.

Global Look Press / Albin Lohr-Jones

В отличие от вышеперечисленных «друзей» основателя ФБК, француженка еще не успела обзавестись столь примечательным досье, как у многих из них. До вступления в должность руководителя Amnesty International (AI) она была спецдокладчиком Организации Объединенных Наций по проблеме внесудебных казней. 1 марта текущего года она вместе с Ирен Хан в рамках сессии Совета по правам человека ООН призывала провести «международное расследование» обстоятельств «отравления» Алексея Навального.

7 мая 2021 года возглавляемая Калламар с конца марта Amnesty International вернула осужденному в РФ оппозиционеру статус «узника совести». В организации тогда пояснили, что ранее принятое решение лишить Навального этого статуса из-за его более ранних публичных высказываний, которые были расценены как равносильные пропаганде ненависти, подверглось пересмотру. Напомним, что после того, как бывшая и.о. генерального секретаря AI Джули Верхар выразила свое мнение по этому поводу в разговоре с пранкерами, ее сняли с должности.

В экспертном сообществе раскритиковали действия правозащитников относительно возврата «особого» статуса Навальному, отметив, что AI попросту «выбросила на помойку» собственную совесть, что, безусловно, не может не отразиться негативно на репутации международной организации.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало поздравление с днем рождения, адресованное Навальному от лица главного редактора интернет-издания World Economy, политолога Александра Сосновского, журналиста и радиоведущего Армена Гаспаряна, а также бывшего юриста ФБК Виталия Серуканова.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций