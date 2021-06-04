Признания Протасевича стали концом белорусской оппозиции

, 4 июня. Признание Протасевичем своих преступлений раз и навсегда поставят точку в истории белорусской оппозиции. В этом убежден политолог Олег Иванов.

Прошедшее накануне интервью основателя признанного в РБ экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в передаче «Марков. Ничего личного» стало сенсацией белорусского телевидения. В нем оппозиционер признался в организации незаконных массовых протестных акций и раскаялся в совершенных им преступлениях.

Как заметил политолог, попытка Протасевича сократить себе тюремный срок в виде 15 лет заключения, сотрудничая со следствием, выглядит весьма жалко. Эксперт уверен, что это станет концом белорусского протестного движения.

«Он делает все для того, чтобы показать свое искренне раскаяние. В этом интервью Протасевич жалок. Фактически после него можно окончательно поставить жирную точку в истории белорусской оппозиции. Я уверен, так как он сотрудничает со следствием, суд учтет его раскаяние и даст Протасевичу небольшой срок, точно не 15 лет», — считает Иванов.

Политолог также напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, что в Минск могут приехать представители ЛНР, чтобы допросить Протасевича по поводу его участия в конфликте на Украине. Иванов отметил, что если эта информация подтвердится, журналист также понесет ответственность и за это.

Ранее сообщалось, что эксперт Марков объяснил, как Лукашенко заслужил уважение Протасевича.