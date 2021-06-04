Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году

Сингапур, 4 июня. Организаторы Гран-при Сингапура «Формулы-1» отменили в этом году соревнования из-за пандемии коронавируса.

Об отмене гонки за Гран-при, которая должна была состояться в Сингапуре с 1 по 3 октября этого года, сообщили организаторы мероприятия в официальном релизе в соцсети Twitter. Решение объясняется заботой о безопасности участников «Формулы-1» и зрителей соревнований, а также из-за трудностей в логистике, которые появились на фоне ограничений в Сингапуре, введенных для борьбы с коронавирусом.

Возможность проведения авиагонки «Формулы-1» в Геленджике ранее оценил мэр курортного города Алексей Богодистов. Он обсудил возможность проведения соревнований с министром физической культуры и спорта Краснодарского края Алексеем Черновым.