Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела

Санкт-Петербург, 4 июня. Юристы «Конкорда» готовят два новых уголовных дела по факту клеветнических заявлений сторонников блогера Алексея Навального — Владимира Милова и Любови Соболь.

В пресс-службу компании «Конкорд» обратились журналисты «Интерфакса», которые сообщили, что Соболь в соцсетях упомянула о расследовании в отношении нее дела о клевете на петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. В компании подтвердили, что предприниматель действительно подавал заявление в отношении Соболь в ОМВД по району Хамовники города Москвы по факту клеветы.

«В настоящее время по нему проводится доследственная проверка и назначена лингвистическая экспертиза. После экспертизы материалы проверки будут переданы для возбуждения уголовного дела. Заявление о возбуждении уголовного дела по факту клеветы также подано в отношении Владимира Милова. По заявлению проводится доследственная проверка», — пишет пресс-служба «Конкорда».

Также в компании сообщили, что Пригожин подал аналогичное заявление против Владимира Милова, по этому факту правоохранители тоже ведут доследственную проверку.

«Юристы компании «Конкорд» уверены, что уголовные дела будут возбуждены и дойдут до обвинительных приговоров. Подчеркнем, что заявления не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов», — говорится в сообщении компании.

Ранее Пригожин добился удовлетворения исковых требований к Владимиру Милову. Суд признал опубликованные сторонником Навального материалы недостоверными и оскорбительными, а также вновь обязал Милова удалить эту информацию из публичного доступа.