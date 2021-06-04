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04 июня 20:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Общество
Михаил Цивин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
19:59
Шоу-бизнес
Дима Билан раскрыл подробности съемок эротических сцен для клипа
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
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Протестующие в Перу сожгли местную администрацию из-за перебоев со светом

Латинская Америка
Протестующие в Перу сожгли местную администрацию из-за перебоев со светом
Prt Scr twitter.com  /  @PersonalEscrito

Дженаро Эррера, 4 июня. Участники протеста сожгли здание администрации района Дженаро Эррера в провинции Рекена в Перу. Митингующие были недовольны постоянными перебоями электричества. Об этом сообщило издание RPP Noticias.

Перуанцы вышли на улицы района Дженаро Эррера утром и заблокировали часть дорог с условием, что никто не проедет, пока перебои с электричеством не будут восстановлены. Позже несколько участников митинга подожгли здание муниципалитета, которое полностью сгорело.

По словам чиновников этого района, они уже знают имена и фамилии поджигателей и в ближайшее время предъявят им обвинения.

Национальная полиции Перу отправит в район Дженаро Эррера двух прокуроров в сопровождении 15 правоохранителей, которые займутся расследованием и предотвращением дальнейшего обострения протестной активности.

Нет техников

По словам одного из чиновников администрации Хоакина Гарсии, перебои с электричеством связаны с поломкой генераторной установки и отсутствием рабочих, которые специализируются на подобной технике.

«Неисправен двигатель генераторной установки, и мы ждем, пока придут техники. В регионе Лорето, в городе Икитосе нет специалиста по этому вопросу», — объяснил Гарсия.

Перу накануне выборов

Накануне президентских выборов, которые состоятся 6 июня, курс перуанского соля упал на 6,98% по отношению к доллару. Кроме того, оборот валютной биржи Лимы резко сократился на 8,97% после достижения рекордных значений в феврале.

В воскресенье в Перу пройдет голосование, по итогам которого будет избран новый президент Андской страны. В выборах участвуют кандидат от крайне левой партии Peru Libre («Свободное Перу») Педро Кастильо и представитель ультраправой Fuerza Popular («Народная сила») Кейко Фухимори. За два дня до волеизъявления претенденты на пост президента Перу имеют практически равные шансы на победу. Согласно исследованию компании Ipsos, разница в поддержке конкурентов не превышает 2%.

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пожар митинг перу
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