Протестующие в Перу сожгли местную администрацию из-за перебоев со светом

Дженаро Эррера, 4 июня. Участники протеста сожгли здание администрации района Дженаро Эррера в провинции Рекена в Перу. Митингующие были недовольны постоянными перебоями электричества. Об этом сообщило издание RPP Noticias.

Loreto: Incendian municipalidad distrital Jenaro Herrera durante protesta por falta de energía eléctrica. https://t.co/cVozRQav83 pic.twitter.com/z4ZJZbVWtX — RPP Noticias (@RPPNoticias) June 4, 2021

Перуанцы вышли на улицы района Дженаро Эррера утром и заблокировали часть дорог с условием, что никто не проедет, пока перебои с электричеством не будут восстановлены. Позже несколько участников митинга подожгли здание муниципалитета, которое полностью сгорело.

По словам чиновников этого района, они уже знают имена и фамилии поджигателей и в ближайшее время предъявят им обвинения.

Национальная полиции Перу отправит в район Дженаро Эррера двух прокуроров в сопровождении 15 правоохранителей, которые займутся расследованием и предотвращением дальнейшего обострения протестной активности.

Нет техников

По словам одного из чиновников администрации Хоакина Гарсии, перебои с электричеством связаны с поломкой генераторной установки и отсутствием рабочих, которые специализируются на подобной технике.

«Неисправен двигатель генераторной установки, и мы ждем, пока придут техники. В регионе Лорето, в городе Икитосе нет специалиста по этому вопросу», — объяснил Гарсия.

Перу накануне выборов

Накануне президентских выборов, которые состоятся 6 июня, курс перуанского соля упал на 6,98% по отношению к доллару. Кроме того, оборот валютной биржи Лимы резко сократился на 8,97% после достижения рекордных значений в феврале.

В воскресенье в Перу пройдет голосование, по итогам которого будет избран новый президент Андской страны. В выборах участвуют кандидат от крайне левой партии Peru Libre («Свободное Перу») Педро Кастильо и представитель ультраправой Fuerza Popular («Народная сила») Кейко Фухимори. За два дня до волеизъявления претенденты на пост президента Перу имеют практически равные шансы на победу. Согласно исследованию компании Ipsos, разница в поддержке конкурентов не превышает 2%.