Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия

Париж, 4 июня. Российскую теннисистку Яну Сизикову, задержанную в Париже, освободили из-под стражи.

Следствие продолжается, сообщает РИА Новости. Адвокат знаменитости ранее уточнял, что девушку подозревают в умышленном проигрыше в матче на Открытом чемпионате Франции по теннису. Спортсменке может грозить штраф до 500 тысяч евро либо срок до пяти лет лишения свободы. Если дело расценят как умышленное мошенничество, то это число может вырасти до десяти лет.

Федерация тенниса Франции комментировать ситуацию вокруг российской спортсменки до заключения следствия отказалась. Президент Федерации тенниса России Шамиль Трапищев также уточнил, что в настоящий момент давать какие-то замечания относительно произошедшего рано.