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04 июня 20:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Общество
Михаил Цивин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
19:59
Шоу-бизнес
Дима Билан раскрыл подробности съемок эротических сцен для клипа
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
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Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия

Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
instagram.com  /  @yana_sizikova

Париж, 4 июня. Российскую теннисистку Яну Сизикову, задержанную в Париже, освободили из-под стражи.

Следствие продолжается, сообщает РИА Новости. Адвокат знаменитости ранее уточнял, что девушку подозревают в умышленном проигрыше в матче на Открытом чемпионате Франции по теннису. Спортсменке может грозить штраф до 500 тысяч евро либо срок до пяти лет лишения свободы. Если дело расценят как умышленное мошенничество, то это число может вырасти до десяти лет.

Федерация тенниса Франции комментировать ситуацию вокруг российской спортсменки до заключения следствия отказалась. Президент Федерации тенниса России Шамиль Трапищев также уточнил, что в настоящий момент давать какие-то замечания относительно произошедшего рано.

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Все новости / Спорт / Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
следствие теннис сизикова
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