Второй этап конкурса морпехов в рамках АрМИ-2021 завершился во Владивостоке

Владивосток, 4 июня. Конкурс «Тропа выживания» состоялся на полигоне Горностай во Владивостоке при участии взводов Тихоокеанского, Черноморского, Северного, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Участники совершили марш-бросок протяженностью свыше четырех километров по пересеченной местности, пишет издание «Контингент». При этом для победы военные должны были продемонстрировать лучшее время, поразить как можно больше мишеней и заработать как можно меньше штрафных баллов.

Представители Северного флота стали победителями состязаний, которые проводятся в рамках Армейских международных игр. Впереди участников ждет заключительный этап конкурса.

В России ранее по итогам Всеармейского конкурса по выучке подразделений ПВО на полигоне Ейский объявили победителей конкурса зенитчиков «Чистое небо». Первое место в общекомандном зачете заняли специалисты из Военной академии войсковой ПВО Вооруженных сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.