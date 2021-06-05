Делегация Катара на ПМЭФ-2021: путь к прочному и взаимовыгодному партнерству с Россией

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году стартовал 2 июня и продлится до 5 июня. Масштабное мероприятие проходит в очном формате в КВЦ «Экспофорум». В мероприятии принимают участие более 1200 компаний из самых разных государств. Однако страной-гостем ПМЭФ в нынешнем году выступает Катар.

Катарская Hassad Food, дочерняя компания Катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Authority, QIA), одна из участниц международной площадки в 2021 году. Она функционирует как инвестиционное подразделение эмирата в продовольственном секторе и агробизнесе.

На международном уровне Hassad Food вложила средства в ключевые стратегические предприятия в Австралии, Канаде, Турции, Омане, Саудовской Аравии и Судане, а в самом Катаре она владеет несколькими дочерними предприятиями, которые напрямую управляют ключевыми инвестициями компании.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Генеральный директор Hassad Food, Господин Мохамед Бадр Аль-Сада рассказал о целях и задачах фирмы на полях ПМЭФ-2021.

— Нефтегазовая промышленность является основой экономики Катара. В то же время Государство Катар нацелено на диверсификацию экономики, что отражено в Национальном видении Катара до 2030 года. Как Катар реализует эту стратегию и развивает такие секторы, как производство продуктов питания и сельское хозяйство?

— Стратегия реализации состоит из двух основных столпов: внутренних и международных. Глобальная диверсификация затрагивает различные секторы. На внутреннем рынке происходит диверсификация экономики, в которой продукты питания и сельское хозяйство занимают ключевые стратегические позиции наряду с инвестициями в строительство, гостиничным бизнесом и промышленностью.

В области продовольствия и сельского хозяйства в реализации данной стратегии участвуют и частный сектор, и правительство, а также представлено государственно-частное партнерство. Мы тесно сотрудничаем с частным сектором, чтобы обеспечить участие всех заинтересованных сторон в нашем росте. Компания Baladna — яркий пример успешного выполнения этого плана.

— Российские IT стремительно развиваются. Могут ли Катар привлечь некоторые российские компании и центры НИОКР, предлагающие новые решения в области агротехники? Или Катар заинтересован в сотрудничестве с российскими производителями продуктов питания в первую очередь?

— Мы заинтересованы в изучении инвестиционных возможностей в области сельскохозяйственных технологий, в дополнение к секторам животноводства и производства зерна. И считаем, что у российского рынка есть огромный потенциал. Мы с нетерпением ждем возможности изучить эти перспективы совместно с российскими коллегами, чтобы установить долгосрочные устойчивые торговые отношения между двумя странами.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Могли ли последние события в мире и, в частности, пандемия коронавируса и ограничения во многих странах стать толчком для развития двусторонних отношений между Россией и Катаром в сфере транспорта и логистики?

— С момента установления дипломатических отношений между Катаром и Россией в 1988 году значительно расширились масштабы двусторонних связей, а уровень взаимодействия стал теснее. Взаимоукрепляющие экономические концепции и совместимые геополитические перспективы заложили основу для более прочного и выгодного партнерства между Катаром и Россией.

За последние несколько месяцев международный стратегический порядок претерпел быстрые изменения из-за пандемии COVID-19 и связанного с ней последующего экономического спада. Я считаю, что Катар и Россия могли бы извлечь выгоду из новой глобальной реальности и укрепить сотрудничество в различных областях, включая транспорт и логистику.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Другой крупной фирмой, представленной на экономическом форуме в Северной столице, является Milaha. Она была основана в июле 1957 года как первая публичная акционерная компания, зарегистрированная в Катаре. В настоящее время она специализируется на морской транспортировке газа, нефтепродуктов, контейнеров и насыпных грузов, оказывает логистические услуги и занимается управлением портовыми активами, верфями, торговыми агентствами и инвестициями в недвижимость.

В рамках ПМЭФ-2021 на вопросы журналиста ФАН ответил также президент и генеральный директор Milaha, Господин Абдулрахман Эсса аль-Маннаи, президент и генеральный директор государственной портово-логистической компании Катара Milaha.

— На ваш взгляд, как пандемия коронавируса повлияет на развитие отношений между Россией и Катаром в сфере логистики?

— Двусторонние отношения между Катаром и Россией в последние годы демонстрируют устойчивый рост в целом ряде секторов. Доха всегда рассматривала российскую экономику как очень перспективную и с большим интересом относилась к возможности расширения и развития торгово-экономических отношений с Москвой.

За последние 8 лет объем товарообмена между Катаром и Россией вырос более чем на 200% и достиг более 200 млн долларов в 2020 г., не говоря уже о многообещающем прогнозе увеличения ВВП Катара и России на 2,5% и 2,8% соответственно в 2021 году.

Успешные меры, принятые обеими странами в ответ на пандемию COVID-19, благотворно скажутся на экономических, а также на транспортных и логистических отношениях между Катаром и Россией.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Актуальной отраслью для развития связей между Дохой и Москвой, помимо прочего, является туризм. Известно, что россияне часто выбирают в качестве места для отпуска Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Катар в настоящее время является менее популярным направлением среди отечественных туристов, однако руководство данного государства заинтересовано в привлечении путешественников из нашей страны.

Операционный директор Национального совета по туризму Катара (QNTC) Бертхольд Андреас Тренкель рассказал в интервью, существуют ли какие-либо планы по привлечению путешественников из России в государство.

Как отметил Тренкель, российский рынок входит в число приоритетных для Национального совета по туризму Катара, и именно поэтому QNTC вошел в состав делегации, представляющей страну на ПМЭФ.

Он напомнил, что QNTC заключил партнерское соглашение с туристической компанией TUI Russia для выполнения первого чартерного рейса из Катара в Россию. Такие перелеты между Москвой и Дохой запланированы на период с октября 2021 по май 2022 года.

«Мы с нетерпением ждем встречи с российскими путешественниками, которые смогут насладиться нашим теплым солнечным климатом с более чем 320 днями гарантированного солнца. В Катаре собрано все лучшее от Ближнего Востока в одном месте с широким спектром мероприятий и разнообразными маршрутами для любой поездки и любого путешественника. Как только появляющееся направление для российских туристов, мы предлагаем новые и неизведанные впечатления, живую атмосферу и лучшее от ближневосточного гостеприимства», — отметил операционный директор QNTC.

Тренкель также добавил, что Катар не терял времени зря в период пандемии и работал над внедрением многочисленных мер безопасности для защиты гостей и жителей от COVID-19. Он подчеркнул, что год назад лучшая в своей категории программа Qatar Clean была запущена в стране в партнерстве с катарским министерством здравоохранения.

Невские Новости / Анна Карпова

Qatar Clean обеспечивает самые высокие стандарты безопасности для всех отелей и ресторанов. Инициатива вводит строгие критерии гигиены и чистоты, а также уделяет особое внимание стерилизации и дезинфекции в заведениях эмирата.

«Доха имеет один из самых высоких показателей заполняемости среди крупных городов. Хотя туристическая индустрия сильно пострадала по всему миру, Катар использовал это в своих интересах и потратил значительное время, инвестируя в новые и существующие туристические активы, а также реализуя ведущие всеобщие меры по охране здоровья и безопасности, чтобы быть готовыми поприветствовать туристов, когда будет безопасно», — подчеркнул гость форума из Катара.

Операционный директор QNTC заявил, что в апреле Доха открыла границы для полностью вакцинированных приезжающих из региона Персидского залива. В самом же государстве более 61,4% населения получили хотя бы один компонент препарата против коронавируса.

Фото предоставлено медиа-офисом делегации Государства Катар на ПМЭФ-2021 /

Национальный совет по туризму Катара (Qatar National Tourism Council, QNTC) и Правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о намерениях в области развития туризма между городом и государством Катар.

4 июня на платформе ПМЭФ-2021 состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и генерального секретаря QNTC, исполнительного директора группы компаний Qatar Airways Акбара аль-Бакера. По ее итогам было подписано соглашение о намерениях развития туризма и авиаперевозок между городом и Катаром. Подписи под документом поставили Его Превосходительство господин Акбар Аль-Бакер и вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

В рамках соглашения QNTC и Правительство Санкт-Петербурга выразили совместное намерение содействовать развитию организованных групповых путешествий и индивидуального независимого туризма, а также оказывать консультативную, информационную и юридическую поддержку и способствовать участию в международных туристических выставках.

Также соглашение предусматривает содействие возобновлению прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Государством Катар.