Иван Краско перед пятой свадьбой составит завещание

Москва, 4 июня. Именитый актер Иван Краско в свои 90 лет решил жениться в пятый раз, но перед этим намерен составить завещание.

Звезда российских фильмов признался, что не хотел бы повторения истории актера Алексея Баталова, после смерти которого родные и близкие устроили продолжительную войну за наследство. Он заявил, что последние годы своей жизни хочет прожить спокойно, для чего намерен составить завещание. В этом ему поможет адвокат Алексей Попов, которому звезда полностью доверяет.

«Я не хочу оказаться на месте Леши Баталова, за имущество которого идет борьба до сих пор. Лешенька сам был таким же доверчивым, как и я, поэтому я хочу все решить в юридическом поле еще при жизни, чтобы мои сыновья не претерпели потом ни позора в судах, ни финансовых трудностей», — признался актер в интервью порталу «Собеседник».

Новой избранницей 90-летнего Ивана Краско стала его поклонница Наталья Смыкова, которая младше актера на несколько десятков лет, сообщает сайт 360tv.ru. Краско заявил, что его бывшая жена захотела получить в наследство дачу в Вартемягах, однако он отказал ей, отметив, что сам решит, как ему распорядиться нажитым имуществом.

Говоря про свою молодую невесту Наталью Смыкову актер подчеркнул, что полностью ей доверят, но не хотел бы испытать разочарований, поэтому намерен все задокументировать, чтобы не столкнуться с обманом. Однако сама Смыкова заявляет, что ей ничего от актера не нужно и она сама старается финансово помогать артисту.