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04 июня 20:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Общество
Михаил Цивин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
19:59
Шоу-бизнес
Дима Билан раскрыл подробности съемок эротических сцен для клипа
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
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Иван Краско перед пятой свадьбой составит завещание

Шоу-бизнес
Иван Краско перед пятой свадьбой составит завещание
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 июня. Именитый актер Иван Краско в свои 90 лет решил жениться в пятый раз, но перед этим намерен составить завещание.

Звезда российских фильмов признался, что не хотел бы повторения истории актера Алексея Баталова, после смерти которого родные и близкие устроили продолжительную войну за наследство. Он заявил, что последние годы своей жизни хочет прожить спокойно, для чего намерен составить завещание. В этом ему поможет адвокат Алексей Попов, которому звезда полностью доверяет.

«Я не хочу оказаться на месте Леши Баталова, за имущество которого идет борьба до сих пор. Лешенька сам был таким же доверчивым, как и я, поэтому я хочу все решить в юридическом поле еще при жизни, чтобы мои сыновья не претерпели потом ни позора в судах, ни финансовых трудностей», — признался актер в интервью порталу «Собеседник».

Новой избранницей 90-летнего Ивана Краско стала его поклонница Наталья Смыкова, которая младше актера на несколько десятков лет, сообщает сайт 360tv.ru. Краско заявил, что его бывшая жена захотела получить в наследство дачу в Вартемягах, однако он отказал ей, отметив, что сам решит, как ему распорядиться нажитым имуществом.

Говоря про свою молодую невесту Наталью Смыкову актер подчеркнул, что полностью ей доверят, но не хотел бы испытать разочарований, поэтому намерен все задокументировать, чтобы не столкнуться с обманом. Однако сама Смыкова заявляет, что ей ничего от актера не нужно и она сама старается финансово помогать артисту.

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Все новости / Шоу-бизнес / Иван Краско перед пятой свадьбой составит завещание
звезды краско завещание
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