Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича

Запад будет использовать любые ресурсы ради попыток сменить законно избранную власть в Республике Беларусь. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил о необходимости привлечь к ответственности организаторов интервью журналиста государственного белорусского телеканала ОНТ с Романом Протасевичем, арестованным в Минске основателем Telegram-канала NEXTA, который в настоящее время содержится в СИЗО КГБ РБ. Министр иностранных дел Великобритании назвал записанную на камеру беседу с оппозиционером «тревожной» — по его мнению, она явно проходила «под принуждением и под стражей».

«Мы еще не раз услышим всевозможные «озабоченности» западных стран по отношению к Белоруссии, — заявил Солонников. — Совершенно очевидно, что Великобритания и подобные ей государства в настоящее время организуют всестороннее давление на Республику Беларусь и различные институты белорусского общества, в том числе и на СМИ, используя удобные для себя инфоповоды. Сейчас вот они сочли удобным угрожать журналистам, которые снимали интервью с Протасевичем, потом придумают еще что-нибудь — конкретика в таких вопросах совершенно не важна».

По мнению политолога, подобного рода давление не исчезнет до тех пор, пока Запад не достигнет свей цели — смены власти в Республике Беларусь.

Prt Scr youtube.com / Сергей Фамилов

«Ну, или пока в самих европейских странах не поменяется руководство», — предположил эксперт.

Он назвал «очевидным» и «не подлежащим сомнению» тот факт, что интересанты развала белорусской государственности, стоящие за Протасевичем, нацелены также и на Россию.

«Точно также ими используются различные ресурсы, которые, наподобие Telegram-канала NEXTA, создают необходимый Западу информационный фон в нашей стране, подталкивающий к смене власти», — убежден собеседник ФАН.

Напомним, Роман Протасевич оказался в Республике Беларусь после ложного сообщения о минировании самолета, на котором он летел из Афин в Вильнюс через территорию Белоруссии. Рейс был вынужден совершить посадку в Минске, где оппозиционера уже ждали сотрудники правоохранительных органов.