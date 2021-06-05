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Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
07:56
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Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара
07:51
Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
07:42
Политика
Ким Чен Ын впервые выступил на публике за последний месяц
07:36
Шоу-бизнес
Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин
07:34
Политика
Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины
07:29
Технологии
Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии
07:23
Происшествия
Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске
07:20
Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
07:07
Политика
Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум
07:03
Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
07:03
Политика
Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США
07:03
Общество
Москвичам пообещали летние дожди на несколько дней с 6 мая
07:01
Экономика
Moody’s предупредило о риске ограничения доступа России к Visa и MasterCard
07:00
Видео
Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
06:41
Общество
Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию
06:35
Экономика
Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове
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Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича

Политика
Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
Федеральное агентство новостей  / 

Запад будет использовать любые ресурсы ради попыток сменить законно избранную власть в Республике Беларусь. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил о необходимости привлечь к ответственности организаторов интервью журналиста государственного белорусского телеканала ОНТ с Романом Протасевичем, арестованным в Минске основателем Telegram-канала NEXTA, который в настоящее время содержится в СИЗО КГБ РБ. Министр иностранных дел Великобритании назвал записанную на камеру беседу с оппозиционером «тревожной» — по его мнению, она явно проходила «под принуждением и под стражей».

«Мы еще не раз услышим всевозможные «озабоченности» западных стран по отношению к Белоруссии, — заявил Солонников. — Совершенно очевидно, что Великобритания и подобные ей государства в настоящее время организуют всестороннее давление на Республику Беларусь и различные институты белорусского общества, в том числе и на СМИ, используя удобные для себя инфоповоды. Сейчас вот они сочли удобным угрожать журналистам, которые снимали интервью с Протасевичем, потом придумают еще что-нибудь — конкретика в таких вопросах совершенно не важна».

По мнению политолога, подобного рода давление не исчезнет до тех пор, пока Запад не достигнет свей цели — смены власти в Республике Беларусь.

Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
Prt Scr youtube.com  /  Сергей Фамилов

«Ну, или пока в самих европейских странах не поменяется руководство», — предположил эксперт.

Он назвал «очевидным» и «не подлежащим сомнению» тот факт, что интересанты развала белорусской государственности, стоящие за Протасевичем, нацелены также и на Россию.

«Точно также ими используются различные ресурсы, которые, наподобие Telegram-канала NEXTA, создают необходимый Западу информационный фон в нашей стране, подталкивающий к смене власти», — убежден собеседник ФАН.

Напомним, Роман Протасевич оказался в Республике Беларусь после ложного сообщения о минировании самолета, на котором он летел из Афин в Вильнюс через территорию Белоруссии. Рейс был вынужден совершить посадку в Минске, где оппозиционера уже ждали сотрудники правоохранительных органов.

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великобритания белоруссия солонников протасевич
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