Ростовских фермеров предупредили о возможном нашествии вредных черепашек

Ростов, 4 июня. ​​​​​Опасный вредитель зерновых колосовых культур вредная черепашка начал откладывать личинки в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщили в местном Россельхозцентре.

Результаты планового фитосанитарного обследования позволили установить начало отрождения личинок вредителя, говорится в сообщении отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области. Согласно оценкам экспертов, насекомое начнет плодиться со второй половины первой декады по вторую декаду июня. Зерна, которые получают повреждения от этих вредителей на начальной стадии развития, сморщиваются.

Мука из поврежденных зерен обладает низкими хлебопекарными свойствами по причине разрыхления эндоспермы, уточнили в ведомстве. В связи с этим в отделении Россельхозцентра рекомендуют главам хозяйств организовать отслеживание процесса размножения вредных черепашек на посевах зерновых культур. В случае, если их количество превысит нормальные значения, важно проводить обработки инсектицидами. Также работникам сферы напомнили о необходимости соблюдать регламент применения химикатов, правил личной гигиены и техники безопасности.

Саранча может погубить посевы в пяти регионах России. Об этом ранее рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН).