Рогозин рассказал о переговорах с главой NASA

Москва, 4 июня. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел первые телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном.

Диалог Рогозина и Нельсона состоялся 4 июня.

Ранее стало известно, что темой для переговоров будет ситуация на МКС. Также глава Роскосмоса намерен попросить Нельсона обсудить с президентом США Джо Байденом вопрос о санкциях в отношении российских предприятий.

Недавно сообщалось, что Вашингтон ввел пакет ограничений против головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». Логика таких мер осталась непонятна, поэтому Рогозин хочет попросить помощи в урегулировании этой ситуации у главы NASA.