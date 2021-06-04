Анекдот Норкина про голубого страуса заставил гостей смеяться до самых титров

Москва, 4 июня. Журналист Андрей Норкин под конец очередного эфира передачи «Место встречи» на канале НТВ умело спародировал телеведущего Николая Дроздова и рассказал анекдот об уникальных птицах.

Вторая половина «Места встречи» от 4 мая выдалась, как отметил сам Норкин, очень интеллигентной. Под занавес эфира журналист опросил гостей — какую удивительную разработку будущего они бы хотели видеть в своих домах. Руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Алексей Сытин пожелал устройство, которое кормило бы его кошку, пока он в отъезде. Член «Единой России» Максим Маркелов захотел искусственный интеллект, который бы защищал его ночью от лая собак. Коллега Норкина Иван Трушкин поддержал Маркелова, только вместо лая собак он бы попросил искусственный интеллект защитить себя от звонков курьерских электросамокатов.

Норкин на собственный вопрос не ответил, а традиционную шутку на закате эфира решил приурочить к первой половине передачи. В начале «Места встречи» журналист поведал о своем опыте столкновения с гей-парадами в Израиле, и это вылилось в неожиданную шутку. Норкин стал пародировать голос ведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова и выдал свою очередную юмореску.

«В природе существует два вида страусов — серый страус и голубой. Отличаются они тем, что в моменты опасности серый страус прячет голову в песок, а голубой — только этого и ждет», — игриво улыбнувшись, рассказал сказал телеведущий.

Зрителям юмореска понравилась. Анекдот заставил гостей передачи громко хохотать до самых титров. Ранее телеведущий на фоне выступления Ксении Собчак на петербургском международном экономическом форуме выдал юмореску про бобра в рекламе, а до этого сразил зрителей и гостей "Места встречи" смешным рассказом о посадке самолета ирландской компании Ryanair в Белоруссии.