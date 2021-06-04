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04 июня 20:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Общество
Михаил Цивин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
19:59
Шоу-бизнес
Дима Билан раскрыл подробности съемок эротических сцен для клипа
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
Все новости

Россиянка Кузьменко получила срок за государственную измену

Происшествия
Россиянка Кузьменко получила срок за государственную измену
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 4 июня. Суд приговорил россиянку Татьяну Кузьменко, признавшую вину по делу о государственной измене, к восьми годам колонии с отсрочкой в два года.

Уголовное дело в отношении осужденной было рассмотрено в особом порядке. Решение об отсрочке было принято в связи с тем, что у нее есть ребенок, возраст которого не достиг 14 лет. Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за материалов, находившихся под грифом «совершенно секретно».

Забайкальский краевой суд признал виновным Владимира Васильева в сборе и передачи сведений, составляющих гостайну, иностранным спецслужбам, сообщал ФАН. Его осудили на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Все новости / Происшествия / Россиянка Кузьменко получила срок за государственную измену
суд госизмена срок
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