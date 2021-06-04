Россиянка Кузьменко получила срок за государственную измену

Москва, 4 июня. Суд приговорил россиянку Татьяну Кузьменко, признавшую вину по делу о государственной измене, к восьми годам колонии с отсрочкой в два года.

Уголовное дело в отношении осужденной было рассмотрено в особом порядке. Решение об отсрочке было принято в связи с тем, что у нее есть ребенок, возраст которого не достиг 14 лет. Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за материалов, находившихся под грифом «совершенно секретно».

Забайкальский краевой суд признал виновным Владимира Васильева в сборе и передачи сведений, составляющих гостайну, иностранным спецслужбам, сообщал ФАН. Его осудили на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.