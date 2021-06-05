Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами

В субботу российская эстрадная артистка, пародистка, певица Елена Воробей отмечает день рождения. В эксклюзивном интервью ФАН актриса рассказала о творческих поисках, отношению к подъему женского юмора, самоиронии и будущем.

«Приходится быть нескромной и слегка кривляться»

— В чем суть Елены Воробей, актерского образа, актерского имени в отличие от всего, что другие женщины делают на эстраде в жанре «Я клоунесса»? Нравится ли вам то, что делают женщины-комики сегодня?

— О себе говорить не очень удобно, быть может, и не очень прилично. Приходится быть нескромной и слегка кривляться, что, в принципе, часть моей профессии. Впрочем, «кривляться» — слово не очень точное, ведь театральная сцена и подразумевает проживание в унисон с образом, с его биографией, с обстоятельствами, в которые ты погружаешься. Это и есть система Станиславского.

Есть актеры, которым система Станиславского не нужна, они настолько органичны, что являют собой собственную систему существования. Со мной произошел прецедент. Поступив в Ленинграде на курс эстрадно-драматического искусства (Ленинградского театрального института (ЛГИТМиК — Прим. ФАН), я изначально оказалась в уникальных предлагаемых обстоятельствах.

Передо мной раскрылись возможности еще в студенческие годы выйти на подмостки традиционного репертуарного театра, где ставили и Пушкина, и Шварца, и Чехова. Это был ленинградский государственный театр «Буфф». Параллельно, на другой сцене этого театра, в Театре-Кабаре, основанном профессором Исааком Штокбантом, я выступала в музыкально-развлекательных программах.

— А как вы занялись музыкой?

— Третья стихия, в которую я получила возможность окунуться, — певческая карьера. Она начиналась с Гран-при конкурса «Москва-Ялта-Транзит-1993». Это была оглушительная победа, я набрала самое большое количество голосов и у жюри, и у зрителей, поэтому мне достались все призы, включая приз зрительских симпатий. Я пела песню собственного сочинения — не в целях экономии, а в целях самовыражения — сочинила «твистик» в стиле группы «Браво», от которой я в тот момент фанатела.

Шел 1993 й год, первые признаки зарождения отечественного шоу-бизнеса, первые продюсеры и первые огромные деньги, которые, надо сказать, требовали с меня (смеется) — за то, чтобы «забетонировать», так сказать, мой успех. Но деньги не нашлись, хотя я честно пыталась ходить с протянутой рукой, стучаться в двери богатых фирм, но везде получала отказ…

instagram.com / @vorobei_elena

— Обычно ведь одни двери закрываются, открываются другие?

— Мне, опять-таки, помог счастливый случай — приглашение в петербургский театр «Лицедеи», где я попробовала себя в жанре классической клоунады. Клоунада однажды влюбляет в себя и становится непроходящей симпатией. Но я поняла, что это не совсем то, к чему я уже внутренне была готова.

Если бы не виражи судьбы, то я не оказалась бы в Москве — приглашенной в «Театр пародий и эстрадных миниатюр Владимира Винокура». До этого я пародиями всерьез не занималась, так, «левой ногой», мне это легко давалось. У меня практически абсолютный слух, я снимаю интонацию, манеру, мне это несложно. Но никогда бы не подумала, что этим можно заниматься всерьез, долгие годы.

Винокур искал актрису, которая могла бы заниматься и пародией, и смешить, не боясь быть клоунессой. Все вело к тому, что я должна была оказаться в штате этого любимого, популярного в стране коллектива, но что-то опять пошло не так. Всегда на последнем шажочке что-то происходит. Ножка соскальзывает.

«Я гораздо глубже, чем кажусь»

— Кажется, в этот период у вас и появился сценический псевдоним Воробей. Правда, что его придумал Владимир Винокур?

— Мы вместе его придумали. «Ты такая маленькая, такая голосистая, немножко мне Эдит Пиаф напоминаешь», — сказал мне Винокур. Я ответила: «Пиаф переводится как «воробушек», — я знала это, потому что песни этой великой актрисы пела в Театре-кабаре. И он подхватил: «Так, может, и ты воробушком будешь?»

Парадокс, но в театре Винокура я не проработала ни дня. Мой продюсер, который видел мое выступление на юбилее Винокура, сказал: «Ну какая же она у тебя хористка! Дай девочке шанс». И Винокур согласился: «Да я и сам понимаю, и даже первое время буду курировать». И это были первые зрители моего пародийного блока из четырех персонажей: Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Лайма Вайкуле и Маша Распутина.

— Вы хотели ли бы походить на Эдит Пиаф?

— Судьба этой великой актрисы и певицы прекрасна и ужасна одновременно, ее биография…

Я же гораздо глубже, чем кажусь многим, кто думает, что это фиглярство. Наверное, потому, что в моей жизни было много стрессов, много интересных встреч, много падений, много сопротивления, много преград. С самого детства.

instagram.com / @vorobei_elena

— Судьба?

— Судьба Елены Воробей интересная. Однажды меня назвали брестской девчонкой, быть может, в этом кроется особый смысл. У меня очень интересная семья, интересные родственники, можно книгу писать о моих предках. Страшная биография, очень много стойкости, героизма, любви в тех, кто выжил, тех, кто явился продолжателем рода Лебенбаум-Пермут (настоящая фамилия Елены Воробей — Лебенбаум. — Прим. ФАН).

— Женщины в юморе есть — образованные, ироничные, прогрессивные. Если в начале 2000-х было много ярких звезд на эстраде — Клара Новикова, Елена Степаненко — то сегодня правят бал женский стендап, клубные юмористические шоу. Где в этом окружении место Елены Воробей? Какой жанр — ваш?

— Этот вопрос я задаю себе ежедневно. Это мой страх, это моя фобия, то, что меня мотивирует, потому что отвечать на этот вопрос я должна очень честно.

Пришел новый юмор, пришли новые имена, новые талантливые ребята и девчонки, и принесли новый язык общения с публикой. И даже это явление на эстраде, это поколение не стоит на месте. Можете представить, как некомфортно представителям олдскула, коим я и являюсь? Хотя мне мои же друзья из «Comedy» говорят, что я не олдскул.

Все равно хочется приближаться к новому формату, но при этом искать собственные дороги, собственный язык, собственные формы, свой контент. На мои сольные концерты приходит зритель от 16+ до 70+ — и мне важно, чтобы каждый находил смешное для себя. Не только клоунада и гротеск, надо найти литературу. Но «играть» на социальных темах очень тяжело, и вырулить в смешное из негатива — непросто. Требуется чувство меры, здоровый сарказм, хорошее чувство юмора и интуиция.

«Мой кислород — это театр»

— В стендапе несут отсебятину, а вы можете играть…

— Рассуждая вслух, каким может быть стендап Елены Воробей, я невольно примеряла на себя те темы, которые становятся сегодня лейтмотивами у ребят: это первый секс, первое свидание. Я подумала, если я вынесу это на сцену, мои зрители подумают, что я сошла с ума. Поэтому мой первый стендап — рассуждения на тему «Кого сейчас пародировать». Там я вышла на новый виток для себя в пародии, без костюма, без фонограммы, прошлась по двум ярким персонам на эстраде, таким гротескным, потому что всегда удобно работать с личностями спорными, эпатажными. На сегодняшний день я не знаю никого эпатажнее Ольги Бузовой и Светланы Лободы. Сейчас я готовлю номер, подпитавшись впечатлениями от выступления Манижи на Евровидении.

Мой кислород — это театр, потому что изначально я пришла в театр, дышать этим воздухом, слышать эти аплодисменты. Они разные, но мной обожаемы безоговорочно.

vorobei.ru / Елена Воробей

— Удивительно, но после вашего прославленного номера «Возьми меня» о вас единодушно говорили только одно: талантливая. Эту роль неинтеллектуальная актриса сыграть не смогла бы…

— Вы мне сейчас отвешиваете серьезный комплимент. Я так часто чувствую себя глупой и необразованной — но это нормально. Я надеюсь, что это признак здравого смысла. Поэтому я люблю интеллектуалов, люблю общаться с интеллектуалами, и для меня это шанс всегда «апгрейдиться». Вообще, мы в замечательное время живем, когда информация в неограниченном доступе, бери, что тебе нужно, что тебя будет развивать.

— Где еще может реализоваться талантливая актриса Елена Воробей?

— Театр. Антрепризы с Татьяной Васильевой. Я вернулась к пению, которое когда-то мне принесло первый реальный успех на всю страну и было мной отброшено на второй план. Я устала петь чужими голосами, мне это уже не прикольно, я и так считаю, что подзадержалась в этом деле.

Записываю песни, записываю клипы, сейчас работаю с певцом Эдгаром (EDGAR) над клипом «А я скучаю». Песня в соцсетях и на радио, у нее два миллиона просмотров и репостов.

Денис Майданов подарил мне песню «Все перемелется», она тоже разошлась миллионными тиражом и стала любима радиослушателями. Сейчас новая песня «Нет возраста у девочки» или «Часики», готовлюсь к съемкам клипа. Я собрала команду, пишем сценарий, он, конечно же, будет веселый, о нас, о девушках, о том, что нам всегда 18, а все остальное — стаж.

— Вы промолчали про чудесный «бриллиант» из вашего Instagram, звезду TikTok Софью Рабинович. «Женщина возрастной группы с приличным пробегом по врачам и магазинам». Вы в этом образе неотразимы!

— Спасибо огромное, она полюбилась зрителям, подписчикам. Никогда не знаешь, что зайдет. У Софы уже три миллиона просмотров, для одного поста в TikTok это огромные цифры. Такими темпами Софа точно скоро дождется своего «прынца»! Я считаю, что Софа заслуживает главную роль в какой-нибудь картине, вроде «Бабушки легкого поведения».

В этой Софе так много от моей бабушки… Когда меня увидел в этом образе визажист Витя Тамбовкин, то воскликнул от удивления: «Не, ну это же перебор, так же не бывает!» Все это, музыка моего детства, навсегда записалось на мою пластинку памяти. Большая часть фраз придумана мной. Я же юморист по отцовской линии, там у нас все были с юмором — и дедушка, и бабушка.

instagram.com / @vorobei_elena

«Для народа запретных тем нет»

— Над чем шутить нельзя?

— Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, потому что я, например, люблю черный юмор, но есть вещи, от которых меня коробит.

Я обожаю еврейский юмор. Первое, что написали мои родственники под бомбежками в Израиле: «У нас все хорошо, мы сняли маски, надели каски», «Очередные бомбежки показали, что женщина таки может собраться за одну минуту и спуститься в бомбоубежище».

Для народа запретных тем нет. Но религиозный юмор очень опасен, есть вещи, которые можно произносить только в узком кругу, чтобы никого не оскорбить.

— Актрисы в определенном возрасте переходят в другое амплуа, они начинают играть бабушек, мам…

— Мне кажется, я потерялась во времени, поэтому у меня с кино не складывается. Не гожусь я пока на роль возрастных дам, такая «подержанная девушка», если такие бывают… Это, конечно, самоирония.

Какая у меня была проблема при поступлении в театральный институт? У меня необычная внешность для актрисы. Очень любят героинь выше среднего роста, пусть не модельной внешности, но предположительно журнала «Экран». И вдруг пришла пигалица, абсолютно какие-то асимметричные черты лица, крупноватый нос, крошечный подбородок. И даже мой мастер, когда первую роль я у него выпрашивала два года, говорил: «Я не знаю, что с тобой делать, малютка».

В спектакле «Арена», это был наш первый театральный продукт, роли розданы были всем, кроме меня. Я взмолилась со слезами на глазах: «Исаак Романович, пожалуйста, я не могу, я жить не хочу, ну как так, приходить на репетиции и смотреть, как репетирует весь мой курс, кроме меня!» И он сказал: «Я что-нибудь придумаю». Я получила роль, прошло много лет, но до сих пор ее помню, все пять слов, которые вдохнули в меня надежду, веру и любовь, веру в себя, в хороших людей. Моей задачей было выйти с пятью словами и успеть сыграть так, чтобы были аплодисменты.

instagram.com / @vorobei_elena

— Как вы встретите день рождения?

— Ко дню рождения у меня намечена сдача первого экзамена ЕГЭ, дочь Софья заканчивает 11 класс. Я не знала, что это такое, она мне рассказала поподробнее — я пришла в ужас. От души желаю всем выпускникам терпения, везения, упорства, это очень серьезное испытание!

— Дочь мечтает об артистической карьере? Хотите ли вы, чтобы она продолжила, начатое вами?

— Нет, она поступает в медицинский в Петербурге.

— Под вашим фото в социальной сети подпись: «Заряжаю хорошим настроением. 100% гарантия!». Это ваш девиз?

— В жизни у меня другой девиз: все будет хорошо. Наверное, поэтому мне так понравилась песня Дениса Майданова «Все перемелется».