Названы последствия исключения американской валюты из структуры ФНБ

Санкт-Петербург, 4 июня. Власти США сделали все возможное, чтобы доверие к доллару стало падать. Такое мнение выразил Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил об изменениях структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) в течение июня. Так доля американской валюты в ФНБ достигнет нуля.

Реализация такого решения Минфина РФ вполне реальна, заявил Колташов в эфире пресс-центра «Патриот». По его словам, США являются недружественным государством, которое проигнорировало все намеки, что не стоит вводить столько санкций против России. Поэтому доллар, скорее всего, будет замещен преимущественно европейской валютой и в какой-то степени китайским юанем, считает специалист.

Экономист также затронул тему инфляции в стране. Если она носит международный характер, то стоит уделить внимание укреплению рубля и, в конечном счете, обеспечить дедолларизацию не только резервов, но и всех экономических процессов. И то, что в торговле будет постепенно вытесняться американская валюта — уже не подлежит никакому сомнению, заключил Колташов.

Действия властей США наносят ущерб доллару как мировой резервной валюте. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.