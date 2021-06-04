МИД РФ возмутился отсутствием расследования посадки самолета Ryanair в Берлине

Санкт-Петербург, 4 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение по поводу молчания Евросоюза в инциденте с вынужденной посадкой 31 мая самолета Ryanair в Берлине.

Аналогичная ситуация с посадкой самолета той же авиакомпании в Минске спровоцировала бурную реакцию Запада и всего мирового сообщества. Вынужденная посадка в Берлине из-за сообщения о террористической активности на борту ни у кого не вызвала протеста, Германии не предъявили никаких претензий, подчеркивает Захарова.

«Пилоты принимают решения о посадке, сажают самолет не в Минске, а в Германии... ноль реакции, никаких претензий, ни к кому, даже слово «расследование»», — удивилась Захарова.

Представителя МИД Рф возмутило, что в отношении инцидента в Берлине не было проведено даже самого элементарного расследования, не говоря уже о привлечении Международной организации гражданской авиации. Евросоюз не провел даже банального «поиска истины», подчеркнула Захарова.

Авиаборт ирландской компании, следовавший по маршруту Дублин – Краков, 31 мая был вынужден совершить посадку в Берлине из-за сообщений о террористической угрозе. Федеральная полиция Германии не обнаружила ничего подозрительного. Ситуация повторяет происшествие 23 мая в Минске, за исключением реакции Запада. ЕС обвинил Белоруссию в принуждении и рекомендовал самолетам облетать воздушное пространство «опасной» страны.

В СМИ появились сообщения, что ЕС планирует запретить европейским самолетам пролетать над Белоруссией, а гражданской авиации РБ закроют воздушный коридор над Европой.