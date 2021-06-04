Виталий Мутко сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V»

Санкт-Петербург, 4 июня. Гендиректор госкорпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко сделал прививку от коронавируса. Первый этап вакцинации для него прошел безболезненно.

Экс-министр спорта на ПМЭФ рассказал, что привился отечественной вакциной «Спутник V», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Прежде чем согласиться на этот шаг, он советовался со своими знакомыми, которые уже вакцинировались.

«Я привился спутником. Ходил, думал. Позвонил одному министру. Он говорит: «Спутник — как слеза»», — рассказал Мутко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В настоящий момент экс-министр прошел первый этап вакцинации и чувствует себя отлично. Он отметил, что все переносят прививку по-разному — кто-то, как он, безболезненно, а некоторые страдают от плохого самочувствия.

«Я сделал первую, ничего не почувствовал. Кто как переносит. А молодежь прививается — температура бывает. Но они и не болеют. Чихнули — уже переболели», — рассказал Мутко журналистам.

В кулуарах международного форума Мутко высказался и о победах футбольного клуба «Зенит». Бывший министр спорта призвал не сравнивать успехи петербургского клуба с гегемонией московского «Спартака» в девяностые.