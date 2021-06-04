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04 июня 19:59
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новостей
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
19:33
Общество
Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела
19:31
Интервью
Сергей Жорин рассказал подробности «уникального процесса» над Моргенштерном
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Поляки высмеяли Тихановскую из-за конфуза с флагом

Политика
Поляки высмеяли Тихановскую из-за конфуза с флагом
Prt Scr tvn24

Варшава, 4 июня. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сегодня, 4 июня, прибыла в Польшу с «рабочим визитом».

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приехала в Варшаву на встречу с мэром города Рафалом Тшасковским и уже успела опозориться, передает eadaily.

Дело в том, что во время конференции на экранах трибун отображались странные цвета флагов государств. Под кафедрой Тшасковского флаг был розово-салатовый вместо бело-красного флага Польши. А у несостоявшегося президента Белоруссии флаг был голубо-красно-голубой вместо пронацистского бело-красно-белого.

СМИ предполагают, что произошел сбой программы, однако польские конспирологи думают, что кто-то специально все подстроил, чтобы высмеять варшавского градоначальника, ведь он состоит в оппозиционной партии «Гражданская платформа» и недругов у него предостаточно.

Пользователи Сети не могли остаться в стороне от этого инцидента, они оставили свои язвительные комментарии. Вот лишь некоторые из них:

«Зеленобанановая республика», — высмеял ситуацию один из пользователей.

«Панство ЛГБТ», — съязвил другой поляк.

«Вернулись из бани на Висле», — прокомментировал третий.

Ранее Светлана Тихановская объявила о подготовке пятого пакета антибелорусских санкций.

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санкции ес политика Тихановская
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