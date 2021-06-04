Поляки высмеяли Тихановскую из-за конфуза с флагом

Варшава, 4 июня. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сегодня, 4 июня, прибыла в Польшу с «рабочим визитом».

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приехала в Варшаву на встречу с мэром города Рафалом Тшасковским и уже успела опозориться, передает eadaily.

Дело в том, что во время конференции на экранах трибун отображались странные цвета флагов государств. Под кафедрой Тшасковского флаг был розово-салатовый вместо бело-красного флага Польши. А у несостоявшегося президента Белоруссии флаг был голубо-красно-голубой вместо пронацистского бело-красно-белого.

СМИ предполагают, что произошел сбой программы, однако польские конспирологи думают, что кто-то специально все подстроил, чтобы высмеять варшавского градоначальника, ведь он состоит в оппозиционной партии «Гражданская платформа» и недругов у него предостаточно.

Пользователи Сети не могли остаться в стороне от этого инцидента, они оставили свои язвительные комментарии. Вот лишь некоторые из них:

«Зеленобанановая республика», — высмеял ситуацию один из пользователей. «Панство ЛГБТ», — съязвил другой поляк. «Вернулись из бани на Висле», — прокомментировал третий.

Ранее Светлана Тихановская объявила о подготовке пятого пакета антибелорусских санкций.