Депутат Фетисов призвал установить авторитет организации по охране природы

Санкт-Петербург, 4 июня. Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов призвал вернуть авторитет Всероссийскому обществу охраны природы, а также создать организацию по решению проблем экологии.

Соответствующее заявление он сделал на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», где прошел эфир, посвященный итогам еще одного дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, возвращение мировой элиты является большой победой России. Также он отметил великолепную организацию ПМЭФ. Депутат подчеркнул, что на мероприятии уделили много внимания международным темам и вопросам экологии.

«Что касается Всероссийского общества охраны природы, которое я возглавил в феврале этого года, старейшая организация в мире<...>, была создана как площадка для обсуждения проблем экологии и природы с государством», — подчеркнул Фетисов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Помимо этого, политик также призвал установить авторитет организации, который был утерян, и создать подобное общество для решения проблем с экологией.

Ранее президент России Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках ПМЭФ заявил о необходимости увеличить количество заповедных территорий и национальных парков в стране. Он добавил, что нужно расширять лесные зоны.