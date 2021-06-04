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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
19:33
Общество
Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела
19:31
Интервью
Сергей Жорин рассказал подробности «уникального процесса» над Моргенштерном
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Депутат Фетисов призвал установить авторитет организации по охране природы

  /   Обновлено: 04 июня 2021 19:47
Политика
Депутат Фетисов призвал установить авторитет организации по охране природы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 июня. Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов призвал вернуть авторитет Всероссийскому обществу охраны природы, а также создать организацию по решению проблем экологии.

Соответствующее заявление он сделал на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», где прошел эфир, посвященный итогам еще одного дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, возвращение мировой элиты является большой победой России. Также он отметил великолепную организацию ПМЭФ. Депутат подчеркнул, что на мероприятии уделили много внимания международным темам и вопросам экологии.

«Что касается Всероссийского общества охраны природы, которое я возглавил в феврале этого года, старейшая организация в мире<...>, была создана как площадка для обсуждения проблем экологии и природы с государством», — подчеркнул Фетисов.

Депутат Фетисов призвал установить авторитет организации по охране природы
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Помимо этого, политик также призвал установить авторитет организации, который был утерян, и создать подобное общество для решения проблем с экологией.

Ранее президент России Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках ПМЭФ заявил о необходимости увеличить количество заповедных территорий и национальных парков в стране. Он добавил, что нужно расширять лесные зоны.

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Все новости / Политика / Депутат Фетисов призвал установить авторитет организации по охране природы
госдума рф пмэф фетисов
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