«Башкирская содовая компания» модернизирует производство за 27,6 млрд рублей

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и гендиректор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о реализации крупного проекта.

Согласно документу, объем инвестиций составит 27,6 млрд рублей. Речь идет о производстве хлора и каустической соды методом мембранного электролиза. Проект важен в связи с давно назревшей необходимостью замены устаревших технологий производства.

Мембранная технология обеспечит производство продукции высокого качества. Ее преимущество заключается в получении экологически чистой продукции и более низких расходах производства. Переход на новое оборудование позволит нарастить мощность производства, закрыв при этом ртутную и диафрагменную площадки. Проект планируется реализовать в 2022-2026 годах.

Апелляционный суд Челябинска ранее постановил изъять акции БСК в пользу государства. Таким образом, решение Арбитражного суда Башкирии осталось без изменений.