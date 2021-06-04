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новостей
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
19:33
Общество
Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела
19:31
Интервью
Сергей Жорин рассказал подробности «уникального процесса» над Моргенштерном
Все новости

«Башкирская содовая компания» модернизирует производство за 27,6 млрд рублей

Экономика
«Башкирская содовая компания» модернизирует производство за 27,6 млрд рублей
soda.ru

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и гендиректор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о реализации крупного проекта.

Согласно документу, объем инвестиций составит 27,6 млрд рублей. Речь идет о производстве хлора и каустической соды методом мембранного электролиза. Проект важен в связи с давно назревшей необходимостью замены устаревших технологий производства.

Мембранная технология обеспечит производство продукции высокого качества. Ее преимущество заключается в получении экологически чистой продукции и более низких расходах производства. Переход на новое оборудование позволит нарастить мощность производства, закрыв при этом ртутную и диафрагменную площадки. Проект планируется реализовать в 2022-2026 годах.

Апелляционный суд Челябинска ранее постановил изъять акции БСК в пользу государства. Таким образом, решение Арбитражного суда Башкирии осталось без изменений.

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Все новости / Экономика / «Башкирская содовая компания» модернизирует производство за 27,6 млрд рублей
пмэф бск башкирская содовая компания республика башкортостан
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